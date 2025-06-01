Новый уровень связи: что заменит интернет в ближайшем будущем

Квантовая телепортация, долгое время звучавшая как фантастика, становится реальностью. Исследователи впервые сумели передать квантовое состояние на впечатляющее расстояние — 44 километра. Это достижение может полностью изменить будущее глобальных коммуникаций.

Фото: commons.wikimedia.org by Jason Jacobs from Honolulu, USA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ телепортация

Что произошло

Команда ученых из Фермилаб и Калифорнийского технологического института смогла передать кубиты фотонов через оптоволоконную сеть с точностью более 90%. Это был эксперимент с использованием двух квантовых сетей: CQNET и FQNET. Высокая точность указывает на стабильность процесса, что критически важно для будущих технологий.

Как это работает

Квантовая телепортация — это не перемещение объектов в пространстве, а передача их квантового состояния. Основой технологии служит квантовая запутанность — уникальное явление, при котором частицы, даже находясь на расстоянии, остаются связаны на глубоком уровне. Это позволяет передавать информацию мгновенно, минуя традиционные способы связи.

Строим квантовый интернет

Это достижение стало возможным спустя всего несколько месяцев после того, как Министерство энергетики США обнародовало планы по созданию национального квантового интернета. Уже сейчас команда Фермилаб начинает разрабатывать первую такую сеть в Чикаго - Illinois Express Quantum Network.

"Теперь мы начнем закладывать фундамент для создания квантовой сети в Чикаго", — отметил Панайотис Спенцурис, ученый Фермилаб.

Будущее рядом

Ученые уверены: квантовый интернет — это не просто быстрая передача данных. Он обещает революцию в сфере хранения информации, вычислений и зондирования. Передача будет осуществляться не по радиоволнам, а с помощью квантовых сигналов, объединяя квантовые компьютеры в единую сеть.

"Мы в восторге от этих результатов", — заявил Спенцурис. "Мы очень гордимся тем, что достигли этой вехи в области устойчивых, высокопроизводительных и масштабируемых квантовых систем телепортации", — добавила Мария Спиропулу, директор программы IN-Q-NET.

Уточнения

Интерне́т (англ. Internet, от англ. Internet protocol - досл. : "межсетевой протокол", по первому протоколу передачи данных, который объединил отдельные компьютерные сети во всемирную сеть, "сеть сетей") — коммуникационная сеть и всемирная система объединённых компьютерных сетей для хранения и передачи информации.

