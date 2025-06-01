Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Воды хватит всем: простой способ устроить дачный водопровод
Чем вы дышите в своей квартире? Ежегодно миллиарды людей рискуют здоровьем, даже не зная об этом
Бабушка бы оценила: начинка, которая делает выпечку легендой
С виду защита, по факту ловушка: что реально делает решётка под капотом
Шотландка потеряла отпуск в Европе из-за беспокойства: как разговор со стюардессой стал роковым
Секретный список Валерии: певица раскрыла имена современных исполнителей, которые ей нравятся
Какие сериалы вошли в список самых просматриваемых в США: неожиданные результаты
Кабачки копят яд — не из-за почвы, а из-за этих трёх ошибок
Забудьте про помол и градусы — вот как готовят идеальный кофе

Самый твёрдый кристалл вдруг стал эластичным — зачем его деформировали

2:00
Наука

Казалось бы, что может быть твёрже алмаза? Этот кристалл давно известен своей исключительной прочностью, но он практически не поддаётся растяжению. До сих пор учёным удавалось деформировать его всего на 0,4%. Однако исследователи из Городского университета Гонконга сумели изменить представление о возможностях этого уникального материала.

Компьютерная печатная плата
Фото: commons.wikimedia.org by Harland Quarrington is licensed under OGL v1.0
Компьютерная печатная плата

Новая форма, новые возможности

Чтобы растянуть алмаз, команда под руководством профессора Лю Янга (Lu Yang) создала специальные структуры, напоминающие гантели. У этих наноконструкций широкие основания, соединённые тонким "мостиком" — всего 300 нанометров в диаметре и около 1000 нанометров в длину.

Когда на эту зону прикладывалось усилие, структура растягивалась на 9,7% и… возвращалась к исходной форме! Это значение близко к теоретическому пределу упругой деформации алмаза.

Что даёт такая деформация

Оказывается, изменяя кристаллическую решётку, можно получить совершенно новые свойства:

  • Сужается запрещённая энергетическая зона, что делает алмаз более проводящим.
  • При растяжении около 9% достигается максимальная электропроводность.
  • Возможен переход от непрямого перехода электронов к прямому — с испусканием фотонов.

Именно эта последняя особенность открывает дорогу к применению алмазов в оптоэлектронике. Такие свойства могут стать основой новых технологий, в том числе в лазерной технике и фотонике.

Заглядывая в будущее

Смоделированные процессы показывают: если удастся достичь ещё большего растяжения, алмаз полностью изменит своё поведение как материал. Это может привести к революции в электронике. Как говорит сам профессор Лю Янг:

"Я уверен, что нас ждет новая эра алмазов".

Уточнения

Алма́з (от пратюрк. almaz, букв. "неподдающийся", через араб. ألماس‎ ['almās] из др.-греч. ἀδάμας "несокрушимый") — минерал, кубическая аллотропная форма углерода.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Единственный в Германии: Россия наметила цель в ответ на пуск ракет Taurus
Правда ТВ
Единственный в Германии: Россия наметила цель в ответ на пуск ракет Taurus Аудио 
Конструктор вместо Taurus: украинский ВПК на грани позора
Военные новости
Конструктор вместо Taurus: украинский ВПК на грани позора Аудио 
Ввоз Li Auto с 15 мая запрещён — теперь под вопросом и мультимедиа
Авто
Ввоз Li Auto с 15 мая запрещён — теперь под вопросом и мультимедиа Аудио 
Популярное
На обратной стороне Луны заметили башню высотой 6 км — и вряд ли природного происхождения

На Луне замечена странная структура, напоминающая гигантскую башню. Учёные не могут объяснить её происхождение. Что это: скала, артефакт или нечто большее?

На обратной стороне Луны заметили башню высотой 6 км — и вряд ли природного происхождения
Масло, которое стирает возраст: простая капля против сложных морщин
Масло, которое стирает возраст: простая капля против сложных морщин
Анна Ковальчук высказалась о браке сестры Катерины с Гариком Харламовым
Нержавейка могла избавить мир от ржавых машин, но почему её не пускают на конвейер
Очередное преступление киевского режима: подрыв моста в Брянской области с пассажирским поездом Дмитрий Плотников Юрист Исполинов назвал причины отказа РФ от участия в китайском проекте новой Гааги Любовь Степушова Кошки раскрывают свою тайну: как они распознают вас по запаху Игорь Буккер
Эти авто не рвутся в спорт, зато берегут спину и нервы: выбор для пенсионеров
Авто для тех, кто не любит СТО: 5 кроссоверов, которые почти не просят вложений
Щуп вытащил — мотор загубил: как привычная проверка масла превращается в ловушку
Щуп вытащил — мотор загубил: как привычная проверка масла превращается в ловушку
Последние материалы
Бабушка бы оценила: начинка, которая делает выпечку легендой
С виду защита, по факту ловушка: что реально делает решётка под капотом
Шотландка потеряла отпуск в Европе из-за беспокойства: как разговор со стюардессой стал роковым
Секретный список Валерии: певица раскрыла имена современных исполнителей, которые ей нравятся
Какие сериалы вошли в список самых просматриваемых в США: неожиданные результаты
Кабачки копят яд — не из-за почвы, а из-за этих трёх ошибок
Забудьте про помол и градусы — вот как готовят идеальный кофе
Он шипит, танцует и исчезает: джунгли скрывают существо, которого никто не видел дважды
Чёрная дыра теряет силу: как забрать энергию у самой опасной субстанции
Платите за воду меньше: как выбрать счётчик, чтобы не переплачивать
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.