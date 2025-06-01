Чёрная дыра теряет силу: как забрать энергию у самой опасной субстанции

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Звучит как научная фантастика, но это — строгая наука. Астрофизики предложили способ забирать энергию у одного из самых загадочных объектов во Вселенной — черной дыры. Идея напоминает трюк: забираешь силу у космического монстра, играя с его собственным оружием — магнитным полем.

Фото: NASA by JPL-Caltech, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Чёрная дыра

Магнитное поле как ключ

У черных дыр есть одно странное свойство: несмотря на их разрушительную силу, они сохраняют колоссальные запасы энергии. Физики давно ищут способ, как эту энергию извлечь. Ответ, возможно, скрыт в их магнитных полях.

Если "переплести" магнитные линии у горизонта событий, можно разогнать частицы до невероятных скоростей и буквально "выцарапать" энергию из самого центра тьмы.

Что происходит рядом с горизонтом событий

Эта область — бурлящая смесь плазмы и материи, которая ещё не успела рухнуть в бездну. В этом своеобразном супе происходят процессы, способные изменить наше понимание физики.

"Это как если бы вы худели, поедая конфеты с отрицательной калорийностью", — объясняет Лука Комиссо.

Частицы, попадающие в ловушку перекрученных линий, движутся в разных направлениях. Те, что идут против вращения черной дыры, получают отрицательную энергию и исчезают. Остальные ускоряются почти до скорости света и уносят с собой часть энергии.

Джеты — побочный эффект

Появление так называемых джетов — мощных потоков высокоэнергетического излучения — может быть следствием именно такого переподключения магнитных линий. Это объясняет, почему струи света и частиц вырываются по обе стороны оси черной дыры. Комиссо и Асенжо считают, что их теория раскрывает один из самых загадочных механизмов природы.

Осталось "всего ничего"

Теоретически, если создать достаточно мощное магнитное поле и подойти к самому горизонту событий, можно построить электростанцию галактического масштаба. Пока что задача кажется невыполнимой — но принцип уже понятен.

Уточнения

Чёрная дыра́ - область пространства-времени, гравитационное притяжение которой настолько велико, что покинуть её не могут даже объекты, движущиеся со скоростью света, в том числе кванты самого света.

