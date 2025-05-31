Динозавры как источник терапии: десятилетнее исследование открывает новые перспективы в лечении рака

1:23 Your browser does not support the audio element. Наука

Десятилетнее изыскание, выполненное учеными из Университета Англии Раскина и Имперского колледжа Лондона, указывает на то, что окаменелые останки динозавров могут послужить отправной точкой для прогресса в области изучения раковых заболеваний и оказать влияние на будущие терапевтические подходы.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Динозавр

В ходе исследования были выявлены сохранившиеся структуры, напоминающие красные кровяные тельца, в окаменелостях динозавра, что создает перспективы для анализа древних новообразований.

Начало исследованию было положено в 2016 году после обнаружения опухоли в нижней челюсти Telmatosaurus transsylvanicus, динозавра с утиным клювом, обитавшего приблизительно 66-70 миллионов лет назад на территории современной Румынии.

После сверления окаменелости и применения сканирующей электронной микроскопии (СЭМ), ученые зафиксировали структуры с низкой плотностью, имеющие сходство с эритроцитами.

Целью исследователей является постижение молекулярных механизмов рака, используя знания, полученные из древних источников. Это может способствовать разработке более действенных методов лечения путем изучения мягких тканей и протеинов, сохранившихся на протяжении длительного времени, согласно independent.

Уточнения

Эритроци́ты (от греч. ἐρυθρός — красный и κύτος — вместилище, клетка), также известные под названием кра́сные кровяны́е тельца́ — клетки крови позвоночных животных, человека и гемолимфы некоторых беспозвоночных (сипункулид, у которых эритроциты плавают в полости целома, и некоторых двустворчатых моллюсков). Они насыщаются кислородом в лёгких или в жабрах и затем разносят его (кислород) по телу животного.



