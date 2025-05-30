Не просто мечты: что только не способен вообразить наш мозг - даже представить страшно

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2:14
Наука

Воображение давно считалось загадочной способностью человека. Однако современные исследования показывают: не существует особой "зоны воображения" в мозге. Это не один участок, а результат сложной и слаженной работы сразу нескольких мозговых сетей и телесных процессов.

Детское воображение
Фото: commons.wikimedia.org by Mehdinom, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Детское воображение

Учёные пришли к выводу, что воображение невозможно локализовать в конкретной области мозга. Оно проявляется благодаря взаимодействию разных нейросетей, а также зависит от личного опыта, памяти, эмоций и восприятия. Каждый человек воспринимает и использует воображение по-своему.

Сканирование мозга методом функциональной магнитно-резонансной томографии (ФМРТ) помогло выявить три ключевые нейросети, которые играют важную роль в процессе воображения.

Одна из них — так называемая "сеть пассивного режима работы" (СПРРМ) или  DMN (default mode network) — была обнаружена случайно в конце 1990-х годов. Она активируется, когда человек не занимается какой-либо конкретной задачей: размышляет, вспоминает, фантазирует.

СПРРМ отвечает за внутренний диалог, саморефлексию, работу с воспоминаниями и эмоциональное состояние. Именно она включается, когда мы отвлекаемся и уходим в мысли, что, как оказалось, напрямую связано с творческими процессами и воображением.

Кроме СПРРМ, в работе воображения участвуют ещё две сети: центральная исполнительная сеть, которая отвечает за логическое мышление и решение задач, и салиентная сеть, определяющая, на чём мы фокусируем внимание. Мозг постоянно переключается между этими режимами, создавая условия для появления идей и образов.

Таким образом, воображение — это не фиксированная способность, а динамический процесс, в котором мозг комбинирует прошлое, настоящее и возможное будущее. Понимание этих процессов открывает новые перспективы в изучении творчества, обучения и даже лечения ментальных расстройств, связанных с нарушением работы этих нейросетей.

Уточнения

Сеть пассивного режима работы мозга (СПРРМ, также нейронная сеть оперативного покоя, англ. default mode network, DMN) — нервная сеть взаимодействующих участков головного мозга, активная в состоянии, когда человек не занят выполнением какой-либо задачи, связанной с внешним миром, а, напротив, бездействует, отдыхает, грезит наяву или погружён в себя.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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