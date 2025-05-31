Крылья прочнее, полёты спокойнее: в России научились продлевать срок службы самолётов в 3 раза

Изнашиваемость — главный враг титан-алюминиевых сплавов. Эти материалы активно используются в авиации, энергетике и других высокотехнологичных отраслях, но подвержены быстрому износу при механических нагрузках. Российские учёные предложили решение, которое меняет правила игры.
Команда под руководством профессора Евгения Левашова из НИТУ МИСИС разработала инновационный метод нанесения защитного покрытия на основе циркония.
Его особенность — использование мощных, но коротких электрических импульсов, напоминающих микросварку. Под их действием материал с электрода переносится на поверхность детали, создавая прочный защитный слой.
"Мы доказали, что возможно "программировать" свойства покрытия еще на этапе его нанесения, словно настраивая параметры 3D-печати. В будущем это позволит создавать умные поверхности, которые сами подстраиваются под условия работы", — отметил профессор Левашов.
В ходе экспериментов выяснилось: наилучшие свойства у покрытий, нанесённых в азотной среде. Взаимодействие циркония с азотом формирует два слоя: один отвечает за прочность, другой — за антифрикционные качества. Это делает сплавы не только износостойкими, но и устойчивыми к коррозии.
Результаты работы впечатляют. Покрытие демонстрирует биосовместимость — это открывает путь в медицину. А высокая стойкость к агрессивным средам делает технологию ценной для теплоэнергетики и химического машиностроения.
"Полученное покрытие обладает высокой коррозионной стойкостью и биосовместимостью. Разработка может использоваться в медицине, энергетике и химической промышленности", — рассказала ректор НИТУ МИСИС Алевтина Черникова.
Одна из ключевых особенностей метода — возможность адаптировать свойства покрытия под конкретные условия эксплуатации. Благодаря "программированию" на этапе нанесения, можно заранее задать нужные параметры — как в 3D-печати, только на уровне атомов.
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