Бивень в шесть килограммов: как обычный рыбак стал первооткрывателем

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Представьте: вы ловите рыбу на Оке, наслаждаясь природой, и вдруг находите… бивень мамонта! Именно это произошло под Рязанью — и это не выдумка.

Фото: https://commons.wikimedia.org by Lesptitesmarionnettes, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Бивень

"Это мамонт!" — редкая находка рыбака

Юрий Сташенков, житель Рязанской области, наткнулся на необычный предмет во время рыбалки у села Алеканово. На берегу, в осыпи левого пойменного откоса, вода обнажила то, что оказалось древним бивнем. Вес трофея — около 6 килограммов, длина — примерно метр. Сташенков незамедлительно сообщил о находке в Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник (РИАМЗ).

Мамонты Рязанщины — не такая уж редкость

В музее подтвердили подлинность находки и предположили, что бивень принадлежал молодому мамонту. "Это самое экзотическое животное ледникового периода. Мамонты в холке достигали 3,5 м, весили до 6 тонн", — рассказали в пресс-службе. В регионе уже известно более 300 местонахождений костей мамонтов — это настоящий кладезь доисторических открытий.

Мамонты и современность: где можно увидеть останки

Кстати, скелет мамонта уже давно выставлен в музейном центре на улице Соборной. Он был собран из костей, найденных в самой Рязанской области в 1930-е годы. Например, череп длиной 125 см подняли со дна Оки у города Спасска, а один из бивней — в селе Никитино.

Почему мамонты исчезли

Учёные уверены: глобальное потепление сыграло ключевую роль в вымирании этих гигантов. Ледниковый период, начавшийся 130 тысяч лет назад, дал мамонтам жизнь, а потепление — отняло. Последние представители рода доживали свой век на острове Врангеля и северо-востоке Сибири. Они исчезли всего 3-4 тысячи лет назад.

Уточнения

Ма́монты (лат. Mammuthus) — вымерший род млекопитающих отряда хоботных, существовавший в период с плиоцена (5 млн лет назад) по начало голоцена (ок. 4 тыс. лет назад). Различные их виды населяли биотопы Африки, Европы, Азии и Северной Америки.

