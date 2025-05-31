В России придумали, как извлекать инулин — быстрее, чище и выгоднее

1:59 Your browser does not support the audio element. Наука

Можно ли вытеснить импорт и сделать производство инулина в России эффективным и экологичным? В Астрахани уже есть ответ. Учёные АГТУ разработали инновационную технологию, которая не только решает проблему зависимости от зарубежных поставок, но и задаёт новый стандарт в производстве этого важного пребиотика.

Фото: flickr.com by Банк изображений МАГАТЭ, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Подготовка в лаборатории

Прорыв в переработке сырья

Суть разработки вуза — рациональное сочетание современных технологических процессов и методов их интенсификации. Всё это позволяет получать инулин из топинамбура и цикория быстрее и чище, чем это делают сейчас как в России, так и за рубежом.

Почему это важно

Инулин востребован в индустрии здорового питания, но в России до сих пор не было конкурентоспособного производства. Теперь ситуация меняется. Благодаря новой методике можно полностью обеспечить внутренний рынок и даже выйти на экспорт.

Как это работает

В центре новой технологии — использование СВЧ-экстракции. Микроволновое излучение заставляет молекулы воды активно двигаться и проникать в растительную ткань, способствуя эффективному извлечению инулина.

Полученный раствор фильтруется, сушится и превращается в порошок. Дополнительно применяется механическое и циркуляционное перемешивание, что усиливает эффект.

Что говорят разработчики

"Команда учёных АГТУ создала эффективную и экологичную технологию производства инулина из корня цикория и клубней топинамбура, которая превосходит существующие аналоги сразу по нескольким показателям", — подчеркнули в пресс-службе вуза.

Почему это победа

Технология уже запатентована. Это открывает двери для создания новых производств на территории России, способных заменить импорт и укрепить позиции отечественных производителей на международной арене.

Уточнения

Инули́н (C 6 H 10 O 5 ) n - органическое вещество из группы полисахаридов, полимер D-фруктозы.

