В России придумали, как извлекать инулин — быстрее, чище и выгоднее

Можно ли вытеснить импорт и сделать производство инулина в России эффективным и экологичным? В Астрахани уже есть ответ. Учёные АГТУ разработали инновационную технологию, которая не только решает проблему зависимости от зарубежных поставок, но и задаёт новый стандарт в производстве этого важного пребиотика.
Суть разработки вуза — рациональное сочетание современных технологических процессов и методов их интенсификации. Всё это позволяет получать инулин из топинамбура и цикория быстрее и чище, чем это делают сейчас как в России, так и за рубежом.
Инулин востребован в индустрии здорового питания, но в России до сих пор не было конкурентоспособного производства. Теперь ситуация меняется. Благодаря новой методике можно полностью обеспечить внутренний рынок и даже выйти на экспорт.
В центре новой технологии — использование СВЧ-экстракции. Микроволновое излучение заставляет молекулы воды активно двигаться и проникать в растительную ткань, способствуя эффективному извлечению инулина.
Полученный раствор фильтруется, сушится и превращается в порошок. Дополнительно применяется механическое и циркуляционное перемешивание, что усиливает эффект.
"Команда учёных АГТУ создала эффективную и экологичную технологию производства инулина из корня цикория и клубней топинамбура, которая превосходит существующие аналоги сразу по нескольким показателям", — подчеркнули в пресс-службе вуза.
Технология уже запатентована. Это открывает двери для создания новых производств на территории России, способных заменить импорт и укрепить позиции отечественных производителей на международной арене.
Инули́н (C6H10O5)n - органическое вещество из группы полисахаридов, полимер D-фруктозы.
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