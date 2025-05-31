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Остановить эпилепсию, не ломая мозг — в России создали чудо-соединение

1:52
Наука

Можно ли остановить развитие эпилепсии без тяжелых побочных эффектов? Российские ученые уверены — да. Их разработка уже показала впечатляющие результаты в лабораторных условиях.

лаборатория
Фото: https://commons.wikimedia.org by governortomwolf, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
лаборатория

Что удалось создать

Исследовательские команды Южного федерального университета (ЮФУ) и Волгоградского государственного медицинского университета синтезировали соединение, способное подавлять эпилептические припадки. Оно создано на основе производных бензимидазола — веществ, давно известных своими нейропротекторными свойствами.

Как работает новое вещество

Новое соединение эффективно снижает частоту судорог и одновременно защищает нейроны от повреждений. По словам исследователей, оно демонстрирует более мягкое действие по сравнению с существующими средствами и не вызывает ухудшения состояния после отмены терапии.

Испытания на животных: как это происходило

Для проверки эффективности разработанного вещества ученые смоделировали тяжелые формы эпилепсии. С помощью электродов, закрепленных на голове лабораторных животных, они вызывали контролируемые приступы. Это позволило точно оценить, как препарат влияет на организм в условиях, приближенных к реальным.

"Для оценки эффективности соединений была разработана экспериментальная модель: с помощью электродов, закрепленных на голове лабораторных животных, исследователи вызывали контролируемые эпилептические припадки, аналогичные тяжелым формам заболевания у человека", — уточнили в ЮФУ.

Почему это важно

Главное преимущество нового соединения — минимальные побочные эффекты. Это делает его потенциально безопасной альтернативой существующим лекарствам, особенно в случаях, когда терапия может вызывать ухудшения при отмене.

Уточнения

Эпиле́пси́я (лат. epilepsia от др.-греч. ἐπιληψίαἐπίληπτος "схваченный, пойманный, застигнутый"), также арх. паду́чая (от лат. caduca) — хроническое неврологическое заболевание, проявляющееся в предрасположенности организма к внезапному возникновению судорожных приступов.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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