Остановить эпилепсию, не ломая мозг — в России создали чудо-соединение

Можно ли остановить развитие эпилепсии без тяжелых побочных эффектов? Российские ученые уверены — да. Их разработка уже показала впечатляющие результаты в лабораторных условиях.
Исследовательские команды Южного федерального университета (ЮФУ) и Волгоградского государственного медицинского университета синтезировали соединение, способное подавлять эпилептические припадки. Оно создано на основе производных бензимидазола — веществ, давно известных своими нейропротекторными свойствами.
Новое соединение эффективно снижает частоту судорог и одновременно защищает нейроны от повреждений. По словам исследователей, оно демонстрирует более мягкое действие по сравнению с существующими средствами и не вызывает ухудшения состояния после отмены терапии.
Для проверки эффективности разработанного вещества ученые смоделировали тяжелые формы эпилепсии. С помощью электродов, закрепленных на голове лабораторных животных, они вызывали контролируемые приступы. Это позволило точно оценить, как препарат влияет на организм в условиях, приближенных к реальным.
"Для оценки эффективности соединений была разработана экспериментальная модель: с помощью электродов, закрепленных на голове лабораторных животных, исследователи вызывали контролируемые эпилептические припадки, аналогичные тяжелым формам заболевания у человека", — уточнили в ЮФУ.
Главное преимущество нового соединения — минимальные побочные эффекты. Это делает его потенциально безопасной альтернативой существующим лекарствам, особенно в случаях, когда терапия может вызывать ухудшения при отмене.
Эпиле́пси́я (лат. epilepsia от др.-греч. ἐπιληψία ← ἐπίληπτος "схваченный, пойманный, застигнутый"), также арх. паду́чая (от лат. caduca) — хроническое неврологическое заболевание, проявляющееся в предрасположенности организма к внезапному возникновению судорожных приступов.
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