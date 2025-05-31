Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Никакой магии, только кастрюля: как яйца кормят не только тебя
Мед не варят, но спасают урожай: невидимый подвиг шмеля под солнцем
Гардения, как шёлк: нежная роскошь, которая украсит ваш сад
Я из бедной семьи мальчик: Пригожин призвал хейтеров не завидовать ему из-за роскошной квартиры
Крыша начала течь? Вот чем это может обернуться — и как не допустить беды
Имбирь, куркума и корица: что случается, когда они встречаются с таблетками
Фейковый список и реальный запрет: кто на самом деле больше не в такси
Цветок, который разоряет ваш огород: как навсегда избавиться от вьюнка
Секрет сладкого перекуса, который не вредит фигуре. Полезные конфеты, которые и правда вкусные

Чума оказалась умнее: как мутация помогла ей выжить

1:51
Наука

Оказалось, что чума в прошлом веке могла бы закончиться быстрее — но вмешалась генетика. Международная команда учёных обнаружила, что эпидемии "чёрной смерти" и чумы Юстиниана затянулись из-за специфических мутаций в ДНК чумной палочки Yersinia pestis.

ученый
Фото: https://commons.wikimedia.org by Petr Hoffmann, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
ученый

Мутации, ускоряющие, а не убивающие

"Когда вирулентность бактерии снизилась, она получила преимущество — медленнее убивала хозяев, но быстрее распространялась", — объясняет Хавьер Писарро-Серда из Института Пастера.

Это стало возможным благодаря мутациям в группе генов pla. Они напрямую влияют на формирование бубонов и, соответственно, на смертность инфекции.

Что нашли в останках жертв

Учёные проанализировали десятки древних штаммов Yersinia pestis, извлечённых из захоронений VI-VII и XIV-XV веков по всей Европе. Сравнив геномы первых и более поздних жертв эпидемий, исследователи увидели: число активных вариантов pla сокращалось с развитием пандемий.

Современные штаммы с прошлым поведением

Чтобы понять, как действуют эти мутации, специалисты изучили три современных штамма с аналогичными генетическими особенностями. В опытах на клетках и мышах выяснилось: мутации продлевают жизнь заражённым грызунам на несколько дней. За счёт этого бактерия успевает распространиться дальше — особенно в регионах с малой плотностью населения.

Почему это важно

Такое "смягчение" оказалось хитрым приёмом бактерии: она стала менее смертельной, но куда более эффективной в заражении. Именно поэтому древние пандемии не угасали быстро, а продолжались дольше, чем ожидалось.

Уточнения

Чума́ (лат. pestis - зара́за; тур. çuma - прыщ, нары́в) — острое природно-очаговое инфекционное заболевание группы карантинных инфекций, протекающее с исключительно тяжёлым общим состоянием, лихорадкой, поражением лимфоузлов, лёгких и других внутренних органов, часто с развитием сепсиса.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Украина роет окопы: новый рубеж от Харькова до Запорожья — масштабный и с вопросами
Военные новости
Украина роет окопы: новый рубеж от Харькова до Запорожья — масштабный и с вопросами Аудио 
Германия на грани потери золотого запаса: кто заберет 3375 тонн золота в случае кризиса
Экономика и бизнес
Германия на грани потери золотого запаса: кто заберет 3375 тонн золота в случае кризиса Аудио 
Возрождение древнего вида: уникальные рыбы, возвращаются в водоемы
Домашние животные
Возрождение древнего вида: уникальные рыбы, возвращаются в водоемы Аудио 
Популярное
Эти машины не берут даже даром: 5 авто, от которых бегут все — и перекупы тоже

Есть машины, которые не спасают ни скидки, ни бонусы — их просто никто не хочет брать. Вот 5 моделей, ставших кошмаром для продавцов.

Эти машины не берут даже даром: 5 авто, от которых бегут все — и перекупы тоже
Покупатели в ярости, дилеры в убытке: россияне массово возвращают китайские автомобили
Покупатели в ярости, дилеры в убытке: россияне массово возвращают китайские автомобили
8 машин, которые выглядят круто, а едут — как телега с квадратными колёсами
Пиво утром — штраф днём: сколько выветривается запах алкоголя и как не лишиться прав
Сводка с фронта: Небензя изложил условия прекращения огня, США начинают съезжать с переговоров Дмитрий Плотников Юрист Исполинов назвал причины отказа РФ от участия в китайском проекте новой Гааги Любовь Степушова Кошки раскрывают свою тайну: как они распознают вас по запаху Игорь Буккер
Германия на грани потери золотого запаса: кто заберет 3375 тонн золота в случае кризиса
Скелет длиной 36 метров нашли в пустыне — и он не принадлежит ни одному известному динозавру
Неожиданный завтрак: медведь рухнул с потолка прямо на кухню к людям
Неожиданный завтрак: медведь рухнул с потолка прямо на кухню к людям
Последние материалы
Цветок, который разоряет ваш огород: как навсегда избавиться от вьюнка
Секрет сладкого перекуса, который не вредит фигуре. Полезные конфеты, которые и правда вкусные
Стараюсь не читать вообще: Филипп Бледный объяснил, почему он не выносит критику со стороны зрителей
Тайный капитан: Стася Милославская сказала да футболисту ЦСКА на концерте Меладзе
Как не плакать в такси после салона: бьюти-гид для тех, кто ценит свои нервы и лицо
Ипотека под 2%: что известно о новой инициативе
Признание на мировом уровне: 11 мест в Лацио, где лето будет идеальным
Трицепсы в фокусе: вот что нужно качать для выразительных рук
Зачем заказывать пиццу, когда можно испечь эти закусочные кексы за 25 минут
Аллергия на хвостых? Вот 8 пород кошек, с которыми можно ужиться — и не чихать
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.