Чума оказалась умнее: как мутация помогла ей выжить

1:51 Your browser does not support the audio element. Наука

Оказалось, что чума в прошлом веке могла бы закончиться быстрее — но вмешалась генетика. Международная команда учёных обнаружила, что эпидемии "чёрной смерти" и чумы Юстиниана затянулись из-за специфических мутаций в ДНК чумной палочки Yersinia pestis.

Фото: https://commons.wikimedia.org by Petr Hoffmann, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ученый

Мутации, ускоряющие, а не убивающие

"Когда вирулентность бактерии снизилась, она получила преимущество — медленнее убивала хозяев, но быстрее распространялась", — объясняет Хавьер Писарро-Серда из Института Пастера.

Это стало возможным благодаря мутациям в группе генов pla. Они напрямую влияют на формирование бубонов и, соответственно, на смертность инфекции.

Что нашли в останках жертв

Учёные проанализировали десятки древних штаммов Yersinia pestis, извлечённых из захоронений VI-VII и XIV-XV веков по всей Европе. Сравнив геномы первых и более поздних жертв эпидемий, исследователи увидели: число активных вариантов pla сокращалось с развитием пандемий.

Современные штаммы с прошлым поведением

Чтобы понять, как действуют эти мутации, специалисты изучили три современных штамма с аналогичными генетическими особенностями. В опытах на клетках и мышах выяснилось: мутации продлевают жизнь заражённым грызунам на несколько дней. За счёт этого бактерия успевает распространиться дальше — особенно в регионах с малой плотностью населения.

Почему это важно

Такое "смягчение" оказалось хитрым приёмом бактерии: она стала менее смертельной, но куда более эффективной в заражении. Именно поэтому древние пандемии не угасали быстро, а продолжались дольше, чем ожидалось.

Уточнения

Чума́ (лат. pestis - зара́за; тур. çuma - прыщ, нары́в) — острое природно-очаговое инфекционное заболевание группы карантинных инфекций, протекающее с исключительно тяжёлым общим состоянием, лихорадкой, поражением лимфоузлов, лёгких и других внутренних органов, часто с развитием сепсиса.

