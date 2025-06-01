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Адам и Ева ни при чём: неизвестная популяция людей отделилась 40 000 лет назад

2:11
Наука

Учёные обнаружили в юго-западном Китае женский скелет возрастом около 7 100 лет, который помог пролить свет на загадочное прошлое Тибета.

жители Тибета
Фото: commons.wikimedia by Translator W. F. O'Connor, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
жители Тибета

Генетический анализ останков выявил следы так называемой "призрачной" родословной — ранее неизвестной популяции людей, существовавшей в регионе Восточной Азии.

Исследование, проведённое международной командой генетиков, включало анализ 127 древних геномов, найденных в провинции Юньнань. Большинство останков датированы от 1 400 до 7 150 лет назад.

Одним из самых значимых оказался скелет женщины, найденный на раскопках в районе Синьи. У неё не было погребальных принадлежностей, но радиоуглеродное датирование показало, что она жила примерно 7 100 лет назад.

Анализ её ДНК продемонстрировал, что её предки принадлежали к популяции, которая отделилась от других людей около 40 тысяч лет назад. Эти древние люди не оставили после себя явных следов в археологическом материале, но их генетическое влияние сохранилось у современных тибетцев. Эту популяцию учёные называют "призрачной", потому что она ранее не была зафиксирована в геномных данных.

Полученная информация указывает, что предки женщины из Синьи долгое время были изолированы от других человеческих групп. Впоследствии они смешались с представителями восточноазиатских популяций, и таким образом внесли вклад в формирование генетического наследия тибетцев.

Однако, так как генетические данные получены пока только от одного индивида, исследователи подчёркивают необходимость дальнейших раскопок и анализа. Только так можно будет точно установить, насколько сильной была связь между этой древней линией и современными жителями Тибетского плато.

Это открытие не только расширяет понимание генетической истории Центральной и Восточной Азии, но и поднимает новые вопросы о миграциях и взаимодействиях древних народов.

Уточнения

Юньна́нь (буквально: «облачный Юг») — провинция на юге Китайской Народной Республики. Административный центр и крупнейший город — Куньмин. 

Тибе́т — район Центральной Азии, расположен на Тибетском нагорье.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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