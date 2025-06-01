Бразильские учёные представили фермент, который увеличит выход возобновляемого топлива на 70%

Учёные из Бразильского центра исследований в области энергетики и материалов представили революционный фермент под названием CelOCE, который представляет собой натуральный белок.
Эта биотехнологическая разработка способна радикально улучшить процесс расщепления целлюлозы — самого распространённого возобновляемого полимера на планете, который до сих пор оставался труднодоступным для массовой переработки из-за своей устойчивой кристаллической структуры.
CelOCE действует иначе, чем известные ферменты: он не относится к классу монооксигеназ, что нарушает сложившиеся научные представления о механизмах разложения целлюлозы.
Более того, этот фермент способен самостоятельно вырабатывать пероксид — ключевой компонент, необходимый для начала реакции. Ранее его приходилось добавлять извне, что увеличивало затраты и усложняло технологию.
Открытие CelOCE стало возможным благодаря изучению почв, покрытых жмыхом сахарного тростника — побочного продукта сахарного производства. Учёные применили метагеномику, протеомику и другие методы, чтобы найти природный катализатор, способный изменить правила игры.
На сегодняшний день эффективность расщепления целлюлозы достигает лишь 60-70%, чего недостаточно для рентабельного производства биотоплива в промышленных масштабах. Новый фермент обещает значительно повысить этот показатель, а значит — увеличить выход сахаров, используемых для производства этанола и других видов возобновляемого топлива.
Особенно важным это открытие становится на фоне глобального климатического кризиса. CelOCE можно внедрять в существующие производственные линии без существенных изменений, что делает его применение привлекательным как для Бразилии, так и для других стран, стремящихся сократить углеродный след и найти устойчивые источники энергии.
Таким образом, CelOCE — это не просто научная сенсация, а реальный инструмент для перехода к "зелёному" будущему, где отходы становятся ресурсом, а ферменты — ключом к энергетической независимости.
Целлюло́за клетча́тка (фр. cellulose от лат. cellula — «клетка») — органическое соединение, углевод, полисахарид с формулой (C6H10O5)n.
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