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Три простых шага к замедлению старения: откройте для себя мощный метод

2:14
Наука

Новое исследование показало, что ежедневный приём омега-3 способен замедлить биологическое старение на срок до четырёх месяцев.

Эффект усиливается, если дополнительно принимать витамин D и регулярно выполнять силовые тренировки. Таковы выводы проекта DO-HEALTH, направленного на изучение способов продления активного долголетия у пожилых людей.

В эксперименте приняли участие 777 добровольцев в возрасте от 70 лет, проживающих в Швейцарии. Учёные тестировали различные комбинации приёма омега-3 жирных кислот, витамина D и физической активности, отслеживая изменения в биологическом возрасте с помощью эпигенетических часов — метода, основанного на анализе метилирования ДНК, который считается перспективным способом оценки темпов старения организма.

Результаты оказались обнадёживающими: приём омега-3 оказался эффективным сам по себе, но наибольший результат показала тройная комбинация с витамином D и силовыми тренировками — она заметно замедляла биологическое старение и снижала риски падений, инфекций, развития онкологических заболеваний и физической слабости. Такой подход оказался полезен даже у людей старше 70 лет.

Однако исследователи подчёркивают ограничения — пока не существует универсального золотого стандарта измерения биологического возраста, и результаты основаны только на швейцарской выборке.

В будущем проект DO-HEALTH планирует расширить географию и протестировать участников из других стран, чтобы подтвердить универсальность полученных данных.

Проект финансировался Седьмой рамочной программой Европейского союза и Швейцарским национальным научным фондом. Учёные рассчитывают, что их работа поможет разработать простые и доступные стратегии активного долголетия.

Уже сейчас она даёт убедительные основания считать, что регулярный приём омега-3, поддержка уровня витамина D и физическая активность могут замедлить биологические часы — причём это не требует кардинальных перемен в образе жизни.

Уточнения

Оме́га-3-полиненасы́щенные жи́рные кисло́ты (ПНЖК) относятся к семейству ненасыщенных жирных кислот, имеющих двойную углерод-углеродную связь в омега-3-позиции, то есть после третьего атома углерода, считая от метилового конца цепи жирной кислоты.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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