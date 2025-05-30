Каждые 44 минуты: новый объект в космосе вызывает интерес учёных

1:31 Your browser does not support the audio element. Наука

Астрономы сделали интересное открытие: в Млечном пути был найден новый небесный объект, который может быть звездой, парой звезд или чем-то совершенно необычным.

Фото: Openverse by Kiwi Tom, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Звезды

Этот объект испускает рентгеновские лучи одновременно с радиоволнами, и этот цикл повторяется каждые 44 минуты, особенно в периоды активной работы.

Объект находится на расстоянии 15 000 световых лет от нас, в области, богатой звёздами, газом и пылью. Учёные предполагают, что это может быть сильно намагниченная мертвая звезда, например, нейтронная звезда или белый карлик. Однако, возможно, это и что-то совершенно экзотическое, как отметил Зитенг Энди Ван из Университета Кертина, ведущий автор исследования, опубликованного в журнале Nature.

Интересно, что в прошлом году рентгеновская обсерватория НАСА "Чандра" случайно обнаружила рентгеновское излучение, когда изучала остатки сверхновой звезды. Это был первый случай, когда рентгеновское излучение было зарегистрировано у долгопериодического радиоисточника, который излучает радиосигналы на протяжении десятков минут.

Из-за неопределённого расстояния астрономы пока не могут точно сказать, связан ли этот объект с остатками сверхновой звезды. Один световой год равен 5,8 триллиона миль — расстояние немаленькое, пишет apnews.

Уточнения

Обсервато́рия (от лат. Observatio — наблюдение) — сооружение, используемое для наблюдения и слежения за различными объектами и явлениями на Земле и в космосе.

