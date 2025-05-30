Каждые 44 минуты: новый объект в космосе вызывает интерес учёных

Астрономы сделали интересное открытие: в Млечном пути был найден новый небесный объект, который может быть звездой, парой звезд или чем-то совершенно необычным.
Этот объект испускает рентгеновские лучи одновременно с радиоволнами, и этот цикл повторяется каждые 44 минуты, особенно в периоды активной работы.
Объект находится на расстоянии 15 000 световых лет от нас, в области, богатой звёздами, газом и пылью. Учёные предполагают, что это может быть сильно намагниченная мертвая звезда, например, нейтронная звезда или белый карлик. Однако, возможно, это и что-то совершенно экзотическое, как отметил Зитенг Энди Ван из Университета Кертина, ведущий автор исследования, опубликованного в журнале Nature.
Интересно, что в прошлом году рентгеновская обсерватория НАСА "Чандра" случайно обнаружила рентгеновское излучение, когда изучала остатки сверхновой звезды. Это был первый случай, когда рентгеновское излучение было зарегистрировано у долгопериодического радиоисточника, который излучает радиосигналы на протяжении десятков минут.
Из-за неопределённого расстояния астрономы пока не могут точно сказать, связан ли этот объект с остатками сверхновой звезды. Один световой год равен 5,8 триллиона миль — расстояние немаленькое, пишет apnews.
Обсервато́рия (от лат. Observatio — наблюдение) — сооружение, используемое для наблюдения и слежения за различными объектами и явлениями на Земле и в космосе.
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