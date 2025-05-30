Тепличный рай под солнцем: как Альмерия борется с климатом и кормит континент

1:36 Your browser does not support the audio element. Наука

В провинции Альмерия (Испания), недалеко от Средиземного моря, находится уникальная тепличная сеть, которая выглядит как "море пластика" — десятки тысяч гектаров, покрытых блестящими крышами.

Фото: commons.wikimedia.org by Joi Ito, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Теплица

Эта отрасль возникла в 1959 году, когда предприниматель Хосе Эрнандес Бух построил первую недорогую оранжерею, вдохновившись бельгийскими теплицами.

С тех пор Альмерия стала мировым эталоном интенсивного сельского хозяйства, обеспечивая большую часть Европы фруктами и овощами круглый год. Из космоса это "море пластика" видимо благодаря своему белому сиянию, которое контрастирует с окружающим ландшафтом.

Теплицы не только производят тонны еды, но и влияют на местный климат, вызывая небольшое похолодание из-за отражения солнечного света. Здесь выращивают не только овощи, но и новые технологии устойчивого развития, такие как эффективные системы капельного орошения и управление отходами.

Альмерия стала крупным экспортером помидоров и других продуктов, производя от 2,5 до 3,5 миллионов тонн продовольствия в год. Несмотря на критику из-за ресурсоемкости, в последние годы достигнуты успехи в направлении более экологичного сельского хозяйства.

Эта впечатляющая трансформация региона основана на сочетании природных условий и технологических инноваций, и теперь Альмерия видна даже из космос, пишет tameteo.

Уточнения

Иннова́ция нововведе́ние — внедрённое или внедряемое новшество, обеспечивающее повышение эффективности процессов и (или) улучшение качества продукции, востребованное рынком.

