Старина Франклин: научитесь отличать новые и старые доллары за секунду

2:42 Your browser does not support the audio element. Наука

Вы собираетесь в отпуск за границу и решили прихватить с собой наличные доллары?

Фото: commons.wikimedia.org by El Rolo Ueeqee, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Доллары США

Остановитесь на минутку и проверьте их внешний вид. Оказывается, не все купюры одинаково хороши за рубежом. По мнению доцента кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяны Белянчиковой, различить "старые" и "новые" доллары проще простого, и для этого вовсе не нужно быть экспертом в финансах. Об этом она рассказала агентству "Прайм".

Дело в том, что доллары США, как и любая другая валюта, периодически обновляют свой дизайн. Но поскольку доллар остаётся главной мировой резервной валютой и свободно принимается к оплате чуть ли не в каждой стране, к нему приковано особое внимание.

И здесь кроется подвох: несмотря на то, что официально в самих Штатах считаются законными все купюры, выпущенные начиная с 1914 года, на практике всё гораздо жёстче.

Как пояснила Белянчикова, в иностранных банках, обменниках и даже обычных магазинах "старые" доллары либо не примут вовсе, либо обменяют по сильно заниженному курсу. Причина проста: чем старше купюра, тем легче её подделать.

Мошенники всего мира десятилетиями "совершенствовали" фальшивые доллары старого образца, и теперь на многих курортных рынках эти реплики заполонили местные улицы. В итоге добросовестным продавцам ничего не остаётся, как перестраховываться и отказываться от любых банкнот, не похожих на современные.

Так какие же доллары считать новыми, а какие безнадёжно устаревшими? По словам эксперта, ключевой признак свежих купюр — вертикальная голографическая синяя полоса, которая красиво переливается на свету. Такие "синие" доллары начали печатать с 2004 года.

Всё, что было раньше, — это "белые" доллары, где доминировал лишь один цвет (отсюда и название). Помимо полосы, у новых образцов появились рельефные оттиски (их можно почувствовать пальцами), портрет сместился влево от центра, а рисунок в целом стал многокрасочным.

Если вы не уверены в подлинности своих запасов, Белянчикова советует сверить их с официальными изображениями на сайте Федеральной резервной системы США или в надёжных обменниках.

Иначе рискуете оказаться с пачкой денег, которые либо никто не примет, либо "оценят" в половину реальной стоимости. Словом, перед поездкой стоит потратить пару минут на проверку — заграничные курорты не любят сюрпризы в кошельке.

Уточнения

До́ллар Соединённых Штатов Америки — денежная единица США, одна из основных резервных валют мира. 1 доллар = 100 центов.

