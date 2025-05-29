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Очаг тревоги в Тихом океане: землетрясения обрушились на Курильские острова

Наука

Утром 30 мая Тихий океан преподнёс сюрприз жителям южных Курил — землетрясение магнитудой 5,6 заставило содрогнуться землю у самого побережья островов. По данным сейсмостанции "Южно-Сахалинск", подземные толчки были зафиксированы в 09:22 по местному времени (01:22 мск).

Итуруп Остров
Фото: commons.wikimedia.org by Vera.vvo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Итуруп Остров

Эпицентр стихии находился всего в 65 километрах от села Малокурильское на острове Шикотан. Это значит, что жители Шикотана едва ли смогли усидеть на ногах — сила толчков там могла достигать 4-5 баллов.

Но что удивительно: сейсмологи уже предупредили, что сотрясения земли ощущались далеко за пределами Шикотана. На соседнем острове Кунашир сила землетрясения составила до трёх баллов — это как внезапный проезд тяжёлого грузовика мимо вашего дома: вроде не катастрофа, но нервы уже на взводе. Сейчас специалисты уточняют данные об ощутимости, но уже ясно: это был не рядовой сейсмический толчок.

Очаг землетрясения залег на глубине 36 километров — не так глубоко, чтобы пройти незамеченным, но достаточно, чтобы энергия удара хорошенько встряхнула поверхность. В такие моменты становится ясно, кто здесь настоящий хозяин: человек с его городами и инфраструктурой или спящие вулканы Тихого океана. К счастью, пока нет сообщений о разрушениях или жертвах, но расслабляться рано — сейсмическая активность в регионе остаётся непредсказуемой.

Уточнения

Ю́жные Кури́лы или Южные Кури́льские острова́ — условное обозначение южной группы островов Курильского архипелага, объединяемых в научно-исследовательских материалах по принципу наличия общих особенностей географии, геологического строения, климата, а также флоры и фауны.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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