Три слова, которые меняют игру: быстрый способ сделать ответы ИИ полезнее и точнее

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Хотите получить от ChatGPT действительно персонализированные и глубокие ответы? Иногда дело не в искусственном интеллекте, а в том, как вы формулируете запрос. Секрет — в "правиле трёх слов", которое может мгновенно улучшить качество ответов и сделать их точными, содержательными и интересными.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Искусственный интеллект

Что такое "правило трёх слов"?

Это очень простой приём: добавьте к своему запросу короткую фразу из трёх слов, которая задаст тон и стиль ответа.

Не нужно переписывать весь вопрос — достаточно небольшого ориентирования, чтобы ChatGPT понимал, какого рода ответ вам нужен.

Примеры таких фраз:

"Как юрист" — для структурированных, чётких и логичных объяснений

"Будь учителем" — чтобы получить простые и понятные разъяснения

"Ведите себя как Хемингуэй" — для лаконичного и выразительного стиля письма

Эти короткие директивы словно дают ИИ роль, и он начинает отвечать в нужном вам ключе.

Почему это работает?

ChatGPT обучался на огромном количестве текстов разных стилей и профессий. Когда вы просите "объяснить как профессор", он переключается на более формальный и глубокий тон, а с "как автор песен" ответ становится более творческим и эмоциональным.

Такой подход превращает скучные или шаблонные ответы в содержательные и адаптированные именно под вашу задачу.

Когда использовать "правило трёх слов"?

Если хотите, чтобы ответ был нацелен на определённую аудиторию

Когда нужен конкретный стиль — технический, убедительный или дружелюбный

Если надо уйти от поверхностных и общих объяснений

Это простой приём, не требующий сложных навыков работы с подсказками, но он сильно меняет результат.

Идеи для старта

Вот несколько примеров, как можно сразу улучшить запросы:

"Опишите эту статью как журналист"

"Объясните тёмную материю как профессор"

"Дайте обратную связь, как наставник"

"Напишите стихотворение, как автор песен"

"Переведите это сообщение как дипломат"

Можно выбирать любой образ — от генерального директора до подростка — и подстроить ответы под свои цели.

Уточнения

ChatGPT ("Чат-джи-пи-ти", от англ. Generative Pre-trained Transformer "генеративный предобученный трансформер") — чат-бот с генеративным искусственным интеллектом, разработанный компанией OpenAI и способный работать в диалоговом режиме, поддерживающий запросы на естественных языках.

