Заглянуть за горизонт событий: квантовые компьютеры в борьбе с тайнами пространства-времени

Чёрные дыры веками озадачивали учёных своим таинственным центром — сингулярностью, где привычные законы физики перестают действовать. Недавно исследователи, используя квантовые вычисления и машинное обучение, сделали новый шаг в понимании этого феномена, создав карту квантового состояния сложных матричных моделей.
В основе работы лежит голографический принцип: идея о том, что гравитация в трёхмерном пространстве и квантовые частицы на двумерной поверхности связаны и описывают одну и ту же реальность.
По сути, чёрная дыра издалека выглядит как двумерная проекция, скрывающая глубокую связь между пространством, временем и материей.
Этот принцип может иметь значение для всей Вселенной, возможно, пространство само является проекцией квантовых законов.
"В общей теории относительности Эйнштейна пространство-время существует, но частиц нет, в Стандартной модели частицы существуют, но гравитации нет" — объясняет исследователь Ринальди Смит.
Найти между ними связь — задача, которую решают с помощью новых технологий.
Команда применила квантовые компьютеры и глубокое обучение для анализа матричных моделей — математических систем, объединяющих частицы и гравитацию.
Цель — определить основное состояние матрицы с минимальной энергией, что раскрывает природу пространства и времени.
Это похоже на песок в ведре: ровная поверхность — основное состояние, а волны — возбуждённые состояния.
С помощью квантовых схем, где каждый провод связан с кубитом, учёные настроили операции, словно играя музыку, чтобы добиться нужной гармонии — основного состояния.
"Очень важно понять, как выглядит основное состояние, это как знать, является ли материал проводником или сверхпроводником" — говорит Ринальди.
Использование квантовых и нейросетевых алгоритмов позволяет получить полную волновую функцию, а не только энергию.
Понимание матриц — один из ключей к разгадке внутреннего устройства чёрных дыр: что происходит за горизонтом событий, как возникла сингулярность.
Это важный шаг к квантовой теории гравитации, объединяющей классическую и квантовую физику.
Однако возможности квантовых компьютеров пока ограничены количеством кубитов, что мешает усложнять модели.
В будущем учёные планируют исследовать более крупные матрицы и устойчивость алгоритмов к шуму.
Ква́нтовая гравита́ция - направление исследований в теоретической физике, целью которого является квантовое описание гравитационного взаимодействия (и, в случае успеха, — объединение гравитации с остальными тремя фундаментальными взаимодействиями, описываемыми Стандартной моделью, то есть построение так называемой "теории всего").
Чёрная дыра́ — область пространства-времени, гравитационное притяжение которой настолько велико, что покинуть её не могут даже объекты, движущиеся со скоростью света, в том числе кванты самого света. Граница этой области называется горизонтом событий.
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