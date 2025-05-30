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Глаза как индикатор внимания: новые способы понять, когда мозг устал и теряет фокус

2:13
Наука

В суете на кухне иногда одновременно звучит грохот падающих тарелок и всплывает мысль: "В дозаторе заканчивается мыло". Наш мозг умеет мгновенно удерживать такие важные мелочи — это и есть рабочая память, "ментальный блокнот", с которым связано много удивительных открытий.

Глаз
Фото: commons.wikimedia.org by Vladimer Shioshvili, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Глаз

Почему рабочая память так важна?

Она не просто хранит информацию на несколько секунд. Рабочая память позволяет запомнить номер телефона до набора, понять смысл предложения, удержать идею при решении задачи.

Но у неё есть предел — всего 3-7 элементов. От того, насколько хорошо она работает, зависит успех в чтении, математике и принятии решений.

Глаза — окно в память

Команда из Техасского университета связала эффективность рабочей памяти с изменением размера зрачков.

Камера следила за глазами студентов, когда те запоминали цвета, формы и буквы. Оказалось: у тех, кто справлялся лучше, зрачки расширялись больше.

"У участников с самыми высокими результатами зрачки были шире, они внимательнее воспринимали информацию", — говорит иследователь Мэтью Робисон.

Как зрачки показывают внимание?

Расширение зрачков — реакция вегетативной нервной системы, связанная с усилиями мозга. Чем сильнее и точнее расширение, тем лучше человек держит информацию в памяти. Мелкие отвлечения снижают этот ресурс, а концентрация, наоборот, усиливает.

Как это поможет в жизни?

Результаты исследования открывают перспективы для образования и медицины. В будущем учителя смогут видеть, когда ученик теряет внимание, и вовремя корректировать урок.

Медики смогут диагностировать проблемы с вниманием раньше, чем появятся заметные симптомы.

Поддерживаем память в форме

Чтобы рабочая память работала лучше, полезны короткие паузы, группировка информации и упражнения на концентрацию внимания.

Даже простая быстрая ходьба улучшает приток крови к мозгу и помогает сохранять фокус.

Уточнения

Зрачо́к (устар. зени́ца, лат. pupilla) — отверстие в радужной оболочке глаза позвоночных (обычно круглое или щелевидное), через которое в глаз проникают световые лучи.

Когнитиви́стика (лат. cognitio "познание") — это междисциплинарное научное направление, объединяющее теорию познания, когнитивную психологию, нейрофизиологию, нейробиологию, когнитивную лингвистику, невербальную коммуникацию и теорию искусственного интеллекта.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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