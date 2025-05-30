Глаза как индикатор внимания: новые способы понять, когда мозг устал и теряет фокус

В суете на кухне иногда одновременно звучит грохот падающих тарелок и всплывает мысль: "В дозаторе заканчивается мыло". Наш мозг умеет мгновенно удерживать такие важные мелочи — это и есть рабочая память, "ментальный блокнот", с которым связано много удивительных открытий.
Она не просто хранит информацию на несколько секунд. Рабочая память позволяет запомнить номер телефона до набора, понять смысл предложения, удержать идею при решении задачи.
Но у неё есть предел — всего 3-7 элементов. От того, насколько хорошо она работает, зависит успех в чтении, математике и принятии решений.
Команда из Техасского университета связала эффективность рабочей памяти с изменением размера зрачков.
Камера следила за глазами студентов, когда те запоминали цвета, формы и буквы. Оказалось: у тех, кто справлялся лучше, зрачки расширялись больше.
"У участников с самыми высокими результатами зрачки были шире, они внимательнее воспринимали информацию", — говорит иследователь Мэтью Робисон.
Расширение зрачков — реакция вегетативной нервной системы, связанная с усилиями мозга. Чем сильнее и точнее расширение, тем лучше человек держит информацию в памяти. Мелкие отвлечения снижают этот ресурс, а концентрация, наоборот, усиливает.
Результаты исследования открывают перспективы для образования и медицины. В будущем учителя смогут видеть, когда ученик теряет внимание, и вовремя корректировать урок.
Медики смогут диагностировать проблемы с вниманием раньше, чем появятся заметные симптомы.
Чтобы рабочая память работала лучше, полезны короткие паузы, группировка информации и упражнения на концентрацию внимания.
Даже простая быстрая ходьба улучшает приток крови к мозгу и помогает сохранять фокус.
Зрачо́к (устар. зени́ца, лат. pupilla) — отверстие в радужной оболочке глаза позвоночных (обычно круглое или щелевидное), через которое в глаз проникают световые лучи.
Когнитиви́стика (лат. cognitio "познание") — это междисциплинарное научное направление, объединяющее теорию познания, когнитивную психологию, нейрофизиологию, нейробиологию, когнитивную лингвистику, невербальную коммуникацию и теорию искусственного интеллекта.
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