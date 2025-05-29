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Почему божьей коровке доверяют урожай? Секреты почитания насекомого

2:22
Наука

Получившееся название "божья коровка" вызывает интерес благодаря своим корням и ассоциациям, которые оно вызывает в различных культурах.

Божья коровка
Фото: commons.wikimedia.org by Francisco Welter-Schultes, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Божья коровка

Для начала стоит отметить, что это название не случайно. Ласковое и доброе имя этой зубастой хищницы связано с историческим восприятием ее роли в сельском хозяйстве. Наши предки заметили, что божьи коровки активно уничтожают тлю, что приводило к улучшению урожайности. Такое поведение стало причиной ассоциации с высшими силами: люди решили, что эта полезная насекомая была послана самим Богом для спасения растений.

В славянской мифологии божью коровку связывали с Мокошью, богиней плодородия и земли, поскольку ее присутствие на полях было воспринято как дар с небес, посланный для помощи людям в их труде. Это культурное и религиозное значение отразилось в традиционных закличках, например: "Божья коровка, полети на небо, принеси мне хлеба…", которые дошли до наших дней.

Кроме того, сама внешность божьей коровки играет свою роль в формировании ее позитивного образа. Яркие цвета и симпатичный вид создают приятное впечатление, тогда как менее привлекательные и менее заметные жуки могли бы не получить такого благозвучного названия.

Важно понимать, что в других странах также существуют аналогичные ассоциации. Например, в Германии божья коровка называется Marienkäfer (жук Марии), что связывает ее с Девой Марией, а во Франции — bête à bon Dieu (зверюшка доброго Бога). В Англии она носит название ladybird, что в дословном переводе означает "птичка Девы". Даже в таких далеких странах, как Аргентина или Израиль, это насекомое находит свои аналогии в религиозных символах, указывая на универсальность этого образа.

Что касается элемента "коровки" в названии, то тут дело обстоит несколько проще. Пятна на спине божьей коровки напоминают коровью шкуру, а также, когда жук чувствует угрозу, он выделяет оранжевую или желтую жидкость, которая может ассоциироваться с молоком, пишет "Популярная наука".

Уточнения

Анало́гия (др.-греч. ἀναλογία «пропорция, соответствие, соразмерность») — подобие, равенство отношений; сходство предметов, явлений, процессов, величин и т. п. в каких-либо свойствах, а также познание путём сравнения, например:
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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