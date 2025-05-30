Скрытые сокровища Земли: откуда на самом деле берётся золото

1:46 Your browser does not support the audio element. Наука

Крупнейшие мировые запасы золота не сосредоточены в известных хранилищах, а скрыты гораздо глубже под земной корой, находясь на глубине до 3000 километров.

Фото: https://commons.wikimedia.org by Alex, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ золото

Более 99,999% запасов золота и других драгоценных металлов зарыты под прочной слоем породы, заключенной в металлическом ядре нашей планеты, что делает их недоступными для человечества.

Недавнее исследование, проведенное учеными из Геттингенского университета, позволило обнаружить следы драгоценного металла рутения (Ru) в вулканических породах Гавайских островов. Эти породы, как предполагается, имеют происхождение из недр Земли, и их анализ дал важную информацию о наличии рутения в ядре планеты. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Исследования показывают, что металлическое ядро Земли содержит значительно большее количество изотопа рутения-100 (100Ru), чем земная мантия. Это объясняется тем, что тот Ru, который остался в ядре в процессе его формирования 4,5 миллиарда лет назад, имеет иное происхождение по сравнению с тем количеством, которое сегодня находится в мантии. Ранее различия в изотопах 100Ru были настолько малы, что их было сложно выявить.

Работы Геттингенского университета открывают новые горизонты для понимания происхождения золота и других драгоценных металлов на Земле, а также для изучения процессов, происходящих в глубоких слоях планеты. Появление новых методов анализа, разработанных исследователями, может привести к дальнейшим открытиям в этой области, пишет ilmeteo.

Уточнения

Ма́нтия — часть Земли (геосфера), расположенная непосредственно под корой и выше ядра. В ней находится большая часть вещества Земли. Мантия есть и на других планетах земной группы. Земная мантия находится в диапазоне от 30 до 2900 км от земной поверхности. Мантия занимает около 80 % объёма Земли.



