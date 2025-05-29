Лес подключили к приборам — и начали узнавать, что в нём происходит, пока никто не смотрит

1:23 Your browser does not support the audio element. Наука

Мариус Флорианчик быстро перемещается по утреннему лесу, погружаясь все глубже в его заросли.

Фото: Пресс-служба тропа

Тропа вскоре приводит его к поляне, окруженной высокими буками и елями. Однако не столь важны сами деревья, сколько установленное здесь электронное оборудование: датчики, прикрепленные к стволам и размещенные на земле, соединены разноцветными проводами с водонепроницаемыми аккумуляторными батареями.

Флорианчик, старший научный сотрудник Института экологической инженерии, с энтузиазмом объясняет, что это сердце их гидрологического эксперимента в "Лесной лаборатории". Он гордится тем, что его команда создала этот научный полигон за последние пять лет. Мариус отмечает, что добраться сюда можно всего за пять минут от его офиса на кампусе Хёнггерберг. Это позволяет студентам и аспирантам в любое время приходить в лес для проведения измерений и экспериментов без необходимости тратить часы на дорогу.

"Лесная лаборатория" является уникальным ресурсом, который дает возможность получать практические навыки, дополнительно их будет развивать новый профессор Паола Пассалаква. Она намерена расширить возможности и разнообразие экспериментов, проводимых в этом научном пространстве, пишет phys.

Уточнения

Да́тчик — конструктивно обособленное устройство, содержащее один или несколько первичных измерительных преобразователей.

