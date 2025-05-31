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Загадка из глубины веков: как предки млекопитающих купались в грязи и искали общество

2:26
Наука

В немецкой Тюрингии обнаружены удивительно хорошо сохранившиеся следы, оставленные ранними предками млекопитающих почти 290 миллионов лет назад.

диметродон
Фото: commons.wikimedia by Keimzelle is licensed under GNU Free Documentation License
диметродон

Они указывают на необычное поведение — совместное лежание и, вероятно, грязевое купание в илистых водоёмах. Эти находки предлагают редкий взгляд на повседневную жизнь существ каменноугольного и пермского периодов.

Следы принадлежат, по всей видимости, Dimetrodon teutonis — хищному синапсиду, жившему около 299-272 миллионов лет назад, в пермский период. Он считается одним из наиболее известных родственников млекопитающих, отличавшийся характерным высоким спинным гребнем.

Удивительно, но его отпечатки найдены рядом с предполагаемыми следами, что делает идентификацию достоверной. Размеры и форма стопы хорошо совпадают с найденными в Бромакере следами.

На поверхности древнего песчаника сохранились не только отпечатки шагов, но и следы лежания, плавания и отдыха. Особенно интересны следы бокового положения, где сразу четыре небольших диметродона лежали рядом, как будто принимали грязевую ванну. В других участках заметно, что животные передвигались бок о бок — возможно, как часть группы.

Слой песчаника сохранил даже отпечатки кожи и чешуи — синапсиды обладали кожей, напоминающей роговые чешуйки современных рептилий. Такие детали делают находку ещё более ценной, ведь отпечатки мягких тканей встречаются крайне редко.

Учёные считают, что подобные следы образовались в засушливый сезон, когда животные приходили к остаткам водоёмов, чтобы охладиться. Такое поведение напоминает современные привычки крокодилов и других полуводных рептилий. Оно также может намекать на ранние формы социального поведения, которое позже эволюционировало у млекопитающих.

Таким образом, случайные встречи у грязевых луж могли стать первой ступенью на пути к более сложным формам взаимодействия, наблюдаемым у современных животных. Эти древние следы — не просто свидетельство жизни в далёком прошлом, но и ключ к пониманию наших собственных эволюционных корней.

Уточнения

Диметродо́ны (лат. Dimetrodon) — род хищных синапсид из семейства Sphenacodontidae, живших в пермском периоде. Известны из отложений, возраст которых лежит в пределах примерно 298,9—274,4 млн лет.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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