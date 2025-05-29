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Катастрофический сценарий: Венера или Марс могут врезаться в Землю

2:16
Наука

Учёные предупреждают: пусть и с крайне малой вероятностью, но проходящая мимо звезда может изменить гравитационный баланс в Солнечной системе и вызвать цепную реакцию, способную выбросить Землю с её орбиты или даже из Солнечной системы.

Планета Земля
Фото: Wikipedia by Monisha.pushparaj, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Планета Земля

Ключевым фактором риска называются гравитационные взаимодействия, особенно со стороны Юпитера, который способен повлиять на орбиту Меркурия, делая её более вытянутой и нестабильной.

Согласно моделям, Меркурий может в будущем либо столкнуться с Солнцем, либо врезаться в Венеру, что приведёт к резким изменениям в орбитах других планет.

Такой хаос может стать причиной катастрофических событий, в том числе возможного столкновения Земли с Венерой или Марсом. Самым мрачным сценарием считается падение Земли на Солнце или её выброс за пределы нашей системы.

Хотя эти сценарии звучат как фантастика, расчёты показали, что вероятность такой катастрофы в течение следующих пяти миллиардов лет составляет около 0,2%. Это значительно выше, чем считалось ранее, так как новые исследования учитывают влияние звёзд, проходящих мимо Солнечной системы, чего предыдущие модели не делали.

Особое внимание учёные уделили Плутону. До недавнего времени считалось, что его орбита стабильна благодаря резонансу с Нептуном — соотношение 3:2 обеспечивает его "безопасность". Однако теперь известно: пролетающие звёзды могут нарушить этот баланс, что повысит риск столкновения Плутона с гигантской планетой. Вероятность такого исхода — около 4%, что в 20 раз выше, чем для Земли.

Если же Плутон всё-таки покинет Солнечную систему или врежется в Юпитер, это событие окончательно завершит споры об его планетарном статусе. Как иронично подмечают учёные, "после такого уже неважно, планета он или нет".

В целом, хотя вероятность глобального катаклизма невелика, сама возможность таких сценариев подчёркивает, насколько хрупкой может быть астрономическая стабильность, которой мы привыкли доверять.

Уточнения

Мерку́рий — наименьшая планета Солнечной системы и самая близкая к Солнцу. Названа в честь древнеримского бога торговли — быстрого Меркурия, поскольку она движется по небу быстрее других планет.

Плуто́н (134340 Pluto, символы: и ) — крупнейшая известная карликовая планета Солнечной системы, транснептуновый объект и десятое по массе (без учёта спутников) небесное тело, обращающееся вокруг Солнца — после восьми планет и Эриды. Первоначально Плутон считали девятой классической планетой, но с 2006 года он считается карликовой планетой и крупнейшим объектом пояса Койпера.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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