Гениальная идея или рискованный шаг? Павел Дуров делится планами с xAI от Илона Маска

1:00 Your browser does not support the audio element. Наука

Глава Telegram Павел Дуров объявил о новом партнерстве с искусственным интеллектом xAI, который принадлежит Илону Маску.

Фото: freepik.com by pressfoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Трое деловых людей за столом заключают сделку и жмут руки

В своём аккаунте он поделился, что цель сотрудничества — распространение чат-бота Grok среди пользователей Telegram и интеграция его возможностей в мессенджер, пишет "Царьград".

Telegram получит единовременную выплату в размере $300 млн, акции xAI и половину доходов от подписок, продаваемых через платформу. Дуров отметил, что договор рассчитан на год, и выразил уверенность в успешности совместного проекта:

"Мы объединили усилия с xAI на год для продвижения Grok среди наших пользователей и интеграции его возможностей в наши приложения. Telegram получает финансовую поддержку, ценные бумаги xAI и половину прибыли от всех подписок, приобретённых через нашу платформу. Работаем вместе ради общей победы".

Уточнения

А́кция (нем Aktie, от лат. actio — [помимо прочего] право (на что-то), которое может быть отстояно в суде) — эмиссионная ценная бумага, доля владения компанией, закрепляющая права её владельца (акционера) на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов, на участие в управлении акционерным обществом и на часть имущества, остающегося после его ликвидации, пропорционально количеству акций, находящихся в собственности у владельца.



