Здесь опасен каждый вдох – города оказались бомбой замедленного действия для здоровья детей

2:05 Your browser does not support the audio element. Наука

Новое масштабное исследование показало: городская среда напрямую повышает риск развития бронхиальной астмы.

Фото: commons.wikimedia by The U.S. Food and Drug Administration, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ дитя с ингалятором лечит астму

Причиной становятся сразу несколько факторов — загрязнённый воздух, плотная бетонная застройка и нехватка зелёных зон. Эти элементы урбанистики создают неблагоприятные условия для дыхательной системы, особенно у детей.

Учёные провели анализ данных 349 037 участников из 14 европейских когорт. В исследовании учитывались возраст (от рождения до 70 лет), пол, этническое происхождение и социально-экономическое положение. Такой охват позволил получить объективную картину влияния городской среды на здоровье в разных возрастных группах.

Результаты оказались тревожными. Взрослые, проживающие в районах с высоким уровнем загрязнения, сталкивались с на 13% более высоким риском развития астмы. У детей эта цифра ещё выше — 18%. При этом недостаток зелёных насаждений увеличивал вероятность астмы на 15% у взрослых и на 38% у детей.

Наибольшую опасность представляет совокупное воздействие нескольких факторов: загрязнённого воздуха, бетонной застройки и отсутствия зелени. В таких условиях риск развития астмы возрастал на 27% у взрослых и на 35% у детей. Даже в районах с приемлемым качеством воздуха, но полностью "запечатанных" асфальтом и бетоном, риск повышался до 36%.

Исследование подтвердило: городская среда — ключевой фактор в развитии респираторных заболеваний. До 12% всех случаев астмы можно было бы предотвратить при грамотной градостроительной политике.

Учёные рекомендуют уменьшить уровень загрязнения, увеличить количество зелёных зон и внедрять устойчивую городскую инфраструктуру. Это не только снизит уровень заболеваемости, но и повысит качество жизни миллионов людей.

Уточнения

Бронхиа́льная а́стма (от др.-греч. ἆσθμα — «тяжёлое дыхание, одышка», лат. Asthma bronchiale) — хроническое неинфекционное воспалительное заболевание дыхательных путей.

