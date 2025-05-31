Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Макароны с курицей, грибами и сливками и сырной корочкой: обед, который соберёт всех за столом
Нюша раскрыла правду об отношениях с Майами: испытали симпатию, но роману не быть
Будущее грузового транспорта: чего ожидать от нового автозавода в Новосибирске
Вредители в панике: как крупы спасают ваши растения и создают идеальные условия для роста
Необычное 1-минутное упражнение, которое укрепляет ягодицы и бедра
Зачем коту в ухе карман: многие теряются в догадках, а коту удобно
Маленький Лиссабон на Амальфийском побережье — но с итальянской душой
Кошка или собака: кто забудет вас первым при разлуке
Как Скорсезе и Де Ниро создали кинематографическую вселенную: история длиною в жизнь

Здесь опасен каждый вдох – города оказались бомбой замедленного действия для здоровья детей

2:05
Наука

Новое масштабное исследование показало: городская среда напрямую повышает риск развития бронхиальной астмы.

дитя с ингалятором лечит астму
Фото: commons.wikimedia by The U.S. Food and Drug Administration, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
дитя с ингалятором лечит астму

Причиной становятся сразу несколько факторов — загрязнённый воздух, плотная бетонная застройка и нехватка зелёных зон. Эти элементы урбанистики создают неблагоприятные условия для дыхательной системы, особенно у детей.

Учёные провели анализ данных 349 037 участников из 14 европейских когорт. В исследовании учитывались возраст (от рождения до 70 лет), пол, этническое происхождение и социально-экономическое положение. Такой охват позволил получить объективную картину влияния городской среды на здоровье в разных возрастных группах.

Результаты оказались тревожными. Взрослые, проживающие в районах с высоким уровнем загрязнения, сталкивались с на 13% более высоким риском развития астмы. У детей эта цифра ещё выше — 18%. При этом недостаток зелёных насаждений увеличивал вероятность астмы на 15% у взрослых и на 38% у детей.

Наибольшую опасность представляет совокупное воздействие нескольких факторов: загрязнённого воздуха, бетонной застройки и отсутствия зелени. В таких условиях риск развития астмы возрастал на 27% у взрослых и на 35% у детей. Даже в районах с приемлемым качеством воздуха, но полностью "запечатанных" асфальтом и бетоном, риск повышался до 36%.

Исследование подтвердило: городская среда — ключевой фактор в развитии респираторных заболеваний. До 12% всех случаев астмы можно было бы предотвратить при грамотной градостроительной политике.

Учёные рекомендуют уменьшить уровень загрязнения, увеличить количество зелёных зон и внедрять устойчивую городскую инфраструктуру. Это не только снизит уровень заболеваемости, но и повысит качество жизни миллионов людей.

Уточнения

Бронхиа́льная а́стма (от др.-греч. ἆσθμα — «тяжёлое дыхание, одышка», лат. Asthma bronchiale) — хроническое неинфекционное воспалительное заболевание дыхательных путей.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Сейчас читают
"Закрой рот": Басков сорвался после слов Соседова о завершении карьеры
Правда ТВ
"Закрой рот": Басков сорвался после слов Соседова о завершении карьеры Аудио 
Возрождение древнего вида: уникальные рыбы, возвращаются в водоемы
Домашние животные
Возрождение древнего вида: уникальные рыбы, возвращаются в водоемы Аудио 
Скелет длиной 36 метров нашли в пустыне — и он не принадлежит ни одному известному динозавру
Наука и техника
Скелет длиной 36 метров нашли в пустыне — и он не принадлежит ни одному известному динозавру Аудио 
Популярное
Покупатели в ярости, дилеры в убытке: россияне массово возвращают китайские автомобили

Каждая вторая китайская машина возвращается дилеру — покупатели жалуются, дилеры теряют деньги, а импорт резко падает. Что пошло не так?

Покупатели в ярости, дилеры в убытке: россияне массово возвращают китайские автомобили
Эти машины не берут даже даром: 5 авто, от которых бегут все — и перекупы тоже
Эти машины не берут даже даром: 5 авто, от которых бегут все — и перекупы тоже
На обратной стороне Луны заметили башню высотой 6 км — и вряд ли природного происхождения
8 машин, которые выглядят круто, а едут — как телега с квадратными колёсами
Украина на грани катастрофы: экс-аналитик ЦРУ озвучил пугающие прогнозы на лето Дмитрий Плотников Юрист Исполинов назвал причины отказа РФ от участия в китайском проекте новой Гааги Любовь Степушова Кошки раскрывают свою тайну: как они распознают вас по запаху Игорь Буккер
Масло, которое стирает возраст: простая капля против сложных морщин
Пиво утром — штраф днём: сколько выветривается запах алкоголя и как не лишиться прав
Скелет длиной 36 метров нашли в пустыне — и он не принадлежит ни одному известному динозавру
Скелет длиной 36 метров нашли в пустыне — и он не принадлежит ни одному известному динозавру
Последние материалы
Нюша раскрыла правду об отношениях с Майами: испытали симпатию, но роману не быть
Будущее грузового транспорта: чего ожидать от нового автозавода в Новосибирске
Вредители в панике: как крупы спасают ваши растения и создают идеальные условия для роста
Здесь опасен каждый вдох – города оказались бомбой замедленного действия для здоровья детей
Необычное 1-минутное упражнение, которое укрепляет ягодицы и бедра
Зачем коту в ухе карман: многие теряются в догадках, а коту удобно
Маленький Лиссабон на Амальфийском побережье — но с итальянской душой
Кошка или собака: кто забудет вас первым при разлуке
Как Скорсезе и Де Ниро создали кинематографическую вселенную: история длиною в жизнь
Загадочные цветные полоски на шинах: для чего и для кого они нужны
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.