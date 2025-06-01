Континент всплывает изнутри: засуха превращает Африку в движущуюся платформу

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В Южной Африке земля медленно, но неуклонно поднимается — в среднем на 6 мм за восемь лет. Учёные теперь уверены: причиной стал не жар подземной мантии, а обычная засуха.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Засуха

Вода уходит — суша растёт

С 2012 по 2020 год засушливые сезоны и исчезновение воды из почвы, водоёмов и подземных источников буквально "облегчили" землю. Как пенопласт, возвращающий форму после снятия нагрузки, почва начала подниматься. В некоторых районах, особенно рядом с истощёнными водохранилищами, уровень поднятия достигал 10 мм.

GPS-мониторинг как предсказатель засух

Геодезист из Боннского университета Макан Карегар первым обратил внимание на связь между засухами и подъёмом суши. Самую яркую корреляцию показали данные времён "нулевого дня" — тяжелейшей засухи, угрожавшей Кейптауну отключением воды в 2018 году.

Учёные использовали данные GPS-станций по всей стране, чтобы построить модель, отслеживающую изменение высоты поверхности. Они обнаружили, что эти данные точно совпадают с прогнозами потери воды, построенными на спутниковых и климатических измерениях.

Мантийный плюм: не исключён, но не главный

Ранее считалось, что Южная Африка поднимается из-за мантийного плюма — потока горячей породы из глубин Земли. Однако новое исследование доказывает: основной фактор — именно потеря влаги.

"Мы были удивлены: подъём наблюдался почти по всей стране, а не только в районах рядом с водохранилищами", — признался соавтор работы Кристиан Мильке.

А что дальше

Карегар считает, что при возвращении воды в почву суша может начать опускаться. Но сколько это займет времени — пока загадка.

"У нас есть лишь 30 лет GPS-данных, и этого недостаточно, чтобы полностью отделить влияние засухи от мантийных процессов", — говорит геодезист Билл Хэммонд из Университета Невады.

Тем не менее, GPS как инструмент раннего оповещения о засухах набирает популярность. В регионах с плотной сетью станций он может стать мощным инструментом управления водными ресурсами.

Уточнения

А́фрика — второй по площади материк после Евразии, омывается Средиземным морем с севера, Красным — с северо-востока, Атлантическим океаном с запада и Индийским океаном с востока, и обоими океанами с юга, с разделением по 20° в. д.

