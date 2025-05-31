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Китай готовит прорыв: в Тибете строится гигантский телескоп

2:36
Наука

На тибетском плато Китай ведёт строительство одного из самых амбициозных научных проектов — Большого оптического телескопа (LOT) с зеркалом диаметром 14,5 метра.

телескоп
Фото: https://commons.wikimedia.org by NASA's James Webb Space Telescope, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
телескоп

Это даст стране мощный инструмент в мировой гонке за космическими открытиями. Хотя проект освещается скупо, его значение сложно переоценить. Астроном Роберт Киршнер убеждён: LOT поднимет Китай в высшую лигу астрономии.

Проект курирует Национальная астрономическая обсерватория Китая (НАОК). По плану, телескоп будет готов к запуску в 2030 году. В 2023 году организация объявила о вложении 2 миллиардов юаней в девять астрономических инициатив в районе Ленгху, где находится строительная площадка. Осенью 2024 года был подписан контракт на создание защитного купола телескопа стоимостью 159 миллионов юаней.

LOT будет работать в оптическом и инфракрасном диапазонах, обеспечивая в четыре раза большую исследовательскую мощность, чем американские телескопы Обсерватории Кека.

Главным инженером назначен Гу Бочжун из Нанкинского института астрономической оптики и технологий (Nanjing Institute of Astronomical Optics and Technology, NIAOT). Ожидается, что телескоп станет многоцелевым — аналогом таких гигантов, как европейский Чрезвычайно большой телескоп (ELT) и будущий Гигантский Магелланов телескоп (ГМТ).

С запуском LOT Китай может опередить западные страны, особенно если проекты ELT или Тридцатиметрового телескопа будут задержаны. Киршнер открыто заявил, что строительство LOT должно стать "тревожным звонком" для американской науки и стимулом к ускорению собственных разработок. Он призывает США активизировать проекты Тридцатиметрового телескопа и ГМТ, чтобы не отстать.

Параллельно Китай рассматривает возможность строительства второго 14,5-метрового телескопа — на этот раз в Чили. Это позволит обеспечить наблюдения как с северного, так и с южного полушария, значительно расширив научные горизонты страны.

Переговоры уже ведутся, и если проект будет одобрен, Китай станет первым государством, одновременно управляющим двумя столь крупными телескопами в разных частях планеты.

Уточнения

Тридцатиметровый телескоп (англ. Thirty Meter Telescope (TMT)) — планируемая к постройке астрономическая обсерватория с 30-метровым сегментным зеркалом.

Обсерватория Кека (англ. W. M. Keck Observatory) — астрономическая обсерватория, расположенная на пике горы Мауна-Кеа (4145 метров над уровнем моря), на острове Гавайи, США. 

Чрезвыча́йно большо́й телеско́п (англ. Extremely Large Telescope, ELT, ранее E-ELT, слово «Европейский» было исключено из названия в июне 2017 года) — строящаяся астрономическая обсерватория, главным инструментом которой станет телескоп с сегментным зеркалом диаметром в 39,3 м, состоящим из 798 шестиугольных сегментов диаметром 1,4 метра каждый.

Гигантский Магелланов телескоп (англ. Giant Magellan Telescope; ГМТ) — наземный оптический телескоп, строительство которого намечено завершить к концу 2020-х годов. Телескоп начнёт научную работу в начале 2030-х.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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