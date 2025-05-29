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Тайны, которые продолжают пугать и вдохновлять: 5 самых загадочных историй мира

2:34
Наука

Человечество шагнуло далеко в будущее: спутники, нейросети, кванты и телескопы, заглядывающие в иные галактики. Но некоторые загадки прошлого всё ещё неподвластны даже самым продвинутым технологиям. И порой кажется, что ответы лежат где-то рядом — просто нужно взглянуть под другим углом.

Океан
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Океан

Бермудский треугольник

Территория в Атлантике между Майами, Бермудскими островами и Пуэрто-Рико уже десятки лет окружена ореолом таинственности. Всё началось с исчезновения пяти американских военных самолётов в 1945 году. Летчики передавали о странной зелёной пенящейся воде и полной дезориентации — а потом связь оборвалась. Позже в этом районе бесследно исчезали корабли и суда. Ни тел, ни обломков, ни объяснений.

Египетские пирамиды

Пирамиду Хеопса возвели из миллионов каменных блоков весом до 16 тонн каждый. Некоторые из них, по предположениям, привезли из Асуана — за 800 км. Как, не имея техники, египтяне совершили подобное? Ни одна гипотеза пока не доказана. А стены пирамид хранят и другие тайны — от загадочных письмен до мистических символов вроде "глаза Гора".

Стоунхендж

Мегалитический комплекс в Англии стоит более 4,5 тысяч лет. Камни весом свыше 20 тонн были привезены с расстояния в сотни километров. Кто это сделал и зачем — до сих пор спорят: от астрономов каменного века до последователей древних культов. Есть даже версии о друидах и предсказаниях космических катастроф.

Тунгусский взрыв

Утром 30 июня 1908 года в тайге прогремел взрыв невероятной силы, вырубив лес на площади более 2 тыс. км². При этом не найдено ни воронки, ни обломков метеорита. Первая экспедиция добралась до места только спустя 19 лет. Природа взрыва остаётся спорной: от астероида до антивещества.

Майя и их гробницы

Цивилизация майя поразила мир своими знаниями, а находки археологов вызывают всё новые вопросы. Так, на крышке саркофага правителя Пакаля многие увидели не просто символику, а фигуру человека в кабине нечто похожего на ракету. Иллюзия или послание от ушедшей расы?

Уточнения

Ма́йя — цивилизация Мезоамерики, известная благодаря своей письменности, искусству, архитектуре, математической и астрономической системам.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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