Кузнечик-призрак вернулся: сенсационное открытие спустя 40 лет молчания

2:08 Your browser does not support the audio element. Наука

На острове Сан-Николау в Кабо-Верде спустя 40 лет вновь был замечен кузнечик Монте-Гордо (Eyprepocprifas insularis) — одно из самых редких и таинственных насекомых на планете.

Фото: https://www.flickr.com/people/65695019@N07 by Bernard DUPONT from FRANCE, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Кузнечик амбликорифа

Его обнаружили энтомологи Роб Феликс и Аннелис Джейкобс во время экспедиции в горах острова. До этого считалось, что вид вымер: последний и единственный официально зарегистрированный экземпляр был собран в 1980 году, а в 1996-м французский энтомолог Мишель Лекок объявил о его исчезновении из-за отсутствия новых находок.

Новость о повторном обнаружении вызвала сенсацию в научном сообществе. За несколько дней исследователи обнаружили ещё несколько представителей этого загадочного вида.

Кузнечик Монте-Гордо считается эндемиком острова Сан-Николау — его нет больше нигде в мире. Это "живое ископаемое", которое почти не изменилось за миллионы лет, и имеет крайне ограниченное число родственных видов. Благодаря своей редкости и устойчивости к изменениям, он представляет уникальную ценность для науки.

Удивительно, что насекомое выжило в изолированной и суровой горной среде, несмотря на климатические колебания и влияние человека.

Его повторное открытие открывает новые горизонты для биологов, поскольку может дать ценные данные об экосистеме острова, его эволюционном прошлом и возможностях восстановления других исчезнувших видов.

Теперь перед учёными стоит задача не просто изучить, но и защитить кузнечика Монте-Гордо. Вопросы сохранения его среды обитания становятся критически важными.

Открытие даёт повод для разработки новых охранных мер и привлечения внимания к хрупкой природе островной фауны. Возможно, история этого маленького кузнечика станет примером того, как даже то, что считалось утраченным, может вернуться, если к природе проявлять внимание и уважение.

Уточнения

Ка́бо-Ве́рде (порт. Cabo Verde, официальное название — Респу́блика Ка́бо-Ве́рде)до 1986 года название официально переводилось на русский язык как Респу́блика Острова́ Зелёного Мы́са) — островное государство в Западной Африке. Расположено на островах Зелёного Мыса в Атлантическом океане в 600 км от побережья Африки.

