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Обезьяны-капуцины начали забирать малышей ревунов: странная мода или опасный ритуал

2:04
Наука

На острове Хикарон у побережья Панамы обезьяны-капуцины неожиданно начали похищать детёнышей другого вида — ревунов.

Панамский белолицый капуцин
Фото: commons.wikimedia by Brian Gratwicke, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Панамский белолицый капуцин

Впервые это странное поведение заметила исследователь Зои Голдсборо в 2022 году. Она наблюдала, как один самец-капуцин, по кличке Джокер, неоднократно носил на себе малышей-ревунов.

Сначала это приняли за редкое усыновление, но затем стало ясно: такое поведение стало повторяться у других капуцинов — и только у молодых самцов.

За 15 месяцев пятеро самцов носили одиннадцать разных детёнышей-ревунов. Никто из них не мог заботиться о малышах должным образом: капуцины не вырабатывают молоко, и все детёныши в итоге погибли. Тем не менее, капуцины продолжали забирать малышей и ухаживать за ними в течение нескольких дней.

Исследователи полагают, что это — пример спонтанной культурной традиции, распространившейся через социальное обучение, как это бывает у дельфинов, слонов и даже у некоторых птиц.

Учёные отмечают: поведение не даёт животным прямой пользы, но и не влечёт серьёзных затрат. Возможно, ключ к разгадке — в скуке и наличии свободного времени у молодых самцов, которым ещё не нужно бороться за самок или территорию. Такая "игра в родительство" может быть способом социализации или подражания.

Исследование поднимает важные вопросы: могут ли животные создавать бессмысленные с точки зрения выживания культурные практики? Похоже, да. Это сближает их с людьми, у которых тоже есть множество традиций без очевидной пользы.

Теперь команда исследователей изучает, сохранилась ли странная мода на похищения в 2024 году. Пока это поведение не приняло опасных масштабов, но его распространение может повлиять на популяцию ревунов. Важно наблюдать и анализировать — не только ради науки, но и ради сохранения видов.

Уточнения

Капуцины (лат   lang="la">Cebus) — род приматов из семейства цепкохвостых обезьян. Ареал рода включает в себя обширные пространства тропических лесов от Гондураса на севере до Южной Бразилии на юге.

Ревуны́ (лат. Alouatta) — род широконосых обезьян семейства паукообразных (Atelidae). Населяют дождевые и горные леса Центральной и Южной Америки, обитая преимущественно на деревьях. 

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Редактор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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