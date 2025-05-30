Маятники дрогнут — и тёмная материя перестанет быть тайной

Что если всё, что мы знаем о материи — лишь малая часть реальности? Вселенная на 95% состоит из того, чего мы не можем увидеть. И если обычной материи всего около 5%, то темной — более 20%. Проблема в том, что её частицы до сих пор ускользают от всех методов наблюдения.
Эти гипотетические частицы не взаимодействуют с обычным веществом — кроме как через гравитацию. Именно поэтому их так трудно поймать: они не светятся, не отражают свет, не сталкиваются как следует. Всё, что у нас есть — это их влияние на движение звезд и галактик.
До сих пор физики пытались регистрировать редкие столкновения частиц темной материи с обычными атомами. Проблема в том, что разные теории дают разные параметры частиц — а значит, и разные сценарии экспериментов. Пока что — всё впустую.
Дэниел Карни и его коллеги из NIST предложили новый способ: ловить частицы напрямую — по их гравитационному воздействию.
Технологии, которые уже применяются в производстве смартфонов, позволяют создавать подобные микромеханизмы. Это значит, что испытания могут начаться уже в ближайшее время.
Гравита́ция (притяже́ние, всеми́рное тяготе́ние, тяготе́ние) (от лат. gravitas - "тяжесть") — универсальное фундаментальное взаимодействие между материальными телами, обладающими массой.
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