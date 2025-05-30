Маятники дрогнут — и тёмная материя перестанет быть тайной

1:55 Your browser does not support the audio element. Наука

Что если всё, что мы знаем о материи — лишь малая часть реальности? Вселенная на 95% состоит из того, чего мы не можем увидеть. И если обычной материи всего около 5%, то темной — более 20%. Проблема в том, что её частицы до сих пор ускользают от всех методов наблюдения.

Фото: Designed by Freepik by starline, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Темная материя

Что мы знаем о темной материи

Эти гипотетические частицы не взаимодействуют с обычным веществом — кроме как через гравитацию. Именно поэтому их так трудно поймать: они не светятся, не отражают свет, не сталкиваются как следует. Всё, что у нас есть — это их влияние на движение звезд и галактик.

Как мы пытались их искать

До сих пор физики пытались регистрировать редкие столкновения частиц темной материи с обычными атомами. Проблема в том, что разные теории дают разные параметры частиц — а значит, и разные сценарии экспериментов. Пока что — всё впустую.

Новый подход: гравитация на микроуровне

Дэниел Карни и его коллеги из NIST предложили новый способ: ловить частицы напрямую — по их гравитационному воздействию.

Разместить миллиард микроскопических маятников в объеме кубометра. Когда частица темной материи пролетит сквозь установку, маятники начнут синхронно колебаться. Это позволит отличить её от фоновых шумов.

Использовать микросферы, удерживаемые в воздухе магнитным полем или лазером. При отключении удерживающей силы они начнут падать, и малейшее гравитационное воздействие темной частицы приведет к заметным отклонениям.

Почему это реально

Технологии, которые уже применяются в производстве смартфонов, позволяют создавать подобные микромеханизмы. Это значит, что испытания могут начаться уже в ближайшее время.

Уточнения

Гравита́ция (притяже́ние, всеми́рное тяготе́ние, тяготе́ние) (от лат. gravitas - "тяжесть") — универсальное фундаментальное взаимодействие между материальными телами, обладающими массой.

