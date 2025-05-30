Материя объединилась в одно целое: что открыли физики на орбите

2:35 Your browser does not support the audio element. Наука

Вы когда-нибудь слышали о материи, которая ведёт себя как одно целое — словно огромная квантовая волна? Именно такое состояние впервые удалось детально изучить в условиях невесомости на борту МКС.

Фото: https://spaceflight.nasa.gov/gallery/images/shuttle/sts-119/html/s119e009662.html by NASA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ мкс

Что такое конденсат Бозе — Эйнштейна

Это не фантастика, а реальность: при экстремально низких температурах частицы-бозоны могут объединяться в один гигантский квантовый объект. Они теряют индивидуальность и ведут себя, как единое целое. Это и есть конденсат Бозе — Эйнштейна — особая форма вещества, пятое агрегатное состояние.

Такое состояние позволяет заглянуть в мир квантовых эффектов, которые обычно скрыты от человеческого глаза. Некоторые учёные считают, что именно это состояние поможет приблизиться к разгадке тёмной энергии — загадочной силы, ускоряющей расширение Вселенной.

Почему космос важен для эксперимента

На Земле такое состояние можно зафиксировать лишь на доли секунды — слишком сильно мешают тепло и гравитация. Но в условиях микрогравитации на МКС его удаётся удерживать в стабильной форме в течение нескольких секунд. Это революционно: время наблюдения увеличилось в сотни раз.

Температура достигала рекордных 17 нанокельвинов — практически абсолютный ноль. Это открыло перед учёными двери в ранее недоступные наблюдения.

Прорыв в эксперименте: рубидий и EXPRESS

Команда Роберта Томпсона из Калифорнийского технологического института провела эксперимент с помощью установки EXPRESS, отправленной на орбиту ещё в 2018 году. В качестве вещества использовался рубидий.

Облако, полученное в эксперименте, содержало около 49 тысяч атомов — из них четверть перешли в состояние конденсата. Это в три раза больше, чем получалось на Земле.

Интересный факт: на орбите удалось зафиксировать немагнитные атомы в составе конденсата. В земных условиях они просто не образуются. Всё благодаря отсутствию гравитационного давления.

Куда ведёт это открытие

Учёные уверены: эксперименты в космосе открывают новый этап в изучении материи. Следующие шаги — создание уникальных комбинаций атомов и попытки получить сферические атомные лазеры. Это может привести к новым технологиям, о которых сегодня мы можем лишь догадываться.

Уточнения

Конденса́т (лат. condensatus - уплотнённый, сгущённый) — продукт конденсации парообразного состояния жидкостей, то есть продукт перехода вещества при охлаждении из газообразной в жидкую форму. Другими словами, конденсат - это жидкость, образующаяся при конденсации пара или газа.

