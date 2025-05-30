Морская вода без кипячения: как получают пресную воду без отходов

Питьевая вода — в дефиците. Уже сотни миллионов людей страдают от её нехватки, а к 2030 году, по прогнозам ООН, почти половина населения Земли окажется в зонах водного кризиса. Причём это коснется не только бедных регионов — даже экономически развитые страны окажутся под угрозой.

Фото: web.archive.org by Patrick Nouhailler's…, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Море

Почему старые методы не подходят

Классические технологии опреснения хоть и развиваются, но далеки от идеала. Они дорогостоящие, энергоемкие и оставляют после себя гиперсоленые отходы, которые вредят природе. При этом спрос на такие технологии растёт: к 2030 году глобальная мощность установок опреснения может удвоиться по сравнению с 2016-м.

Прорыв без фазовых переходов

В Колумбийском университете представили инновационный подход — TSSE (temperature swing solvent extraction). Этот метод основан на экстракции растворителем, без мембран, испарения или конденсации. Всё происходит при колебаниях температуры, а главное — с нулевым сбросом жидкости.

"Испарение и конденсация — стандартный путь к ZLD, но он слишком затратен. Мы добились ZLD без нагрева и кипения воды — это значимый прорыв", — комментирует разработку Нгай Ин Ип.

Как это работает

Соленую воду смешивают с низкополярным растворителем DIPA при температуре около +5 °C.

Растворитель "вытягивает" воду, а соли кристаллизуются и оседают.

Затем смесь нагревают до 70 °C. Растворитель теряет аффинность к воде — и жидкость отделяется как бы "выжимаемая" из губки.

Воду откачивают, растворитель возвращается в цикл.

Цифры, которые впечатляют

Из раствора удалось извлечь до 90% солей.

Энергопотребление снижено примерно на 75% по сравнению с термическим испарением.

Растворитель можно использовать повторно без потери эффективности.

Перспективы технологии

TSSE идеально подходит для опреснения морской воды, особенно с использованием солнечной и геотермальной энергии. Кроме того, его можно применить к:

Стокам сельского хозяйства.

Отходам добычи нефти и газа.

Выщелачиванию руды.

Интересно, что на фоне этих разработок другие учёные находят воду даже на Луне и создают установки на солнечной энергии, производящие воду и электричество.

Уточнения

Эколо́гия (от др.-греч. οἶκος - жилище (дом), местопребывание и λόγος - учение) — естественная наука (раздел биологии) о взаимодействиях живых организмов (в части определений — также сообществ организмов) между собой и с их средой обитания, об организации и функционировании биосистем различных уровней (популяции, сообщества, экосистемы).

