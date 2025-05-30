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Магнитное поле не справляется: где у Земли слабое место, о котором мало кто знает

2:35
Наука

В недрах Земли зреют перемены, способные повлиять на всё человечество. Учёные наблюдают необычную активность в магнитном поле планеты — особенно в одной его части, которую уже давно называют слабым звеном.

магнитное поле Земли
Фото: Веб-сайт НАСА
магнитное поле Земли

Где у Земли "брешь" в защите

Магнитное поле защищает нас от солнечной радиации, действуя как невидимый щит. Однако над Южной Америкой и южной частью Атлантики есть уязвимая зона — Южно-Атлантическая магнитная аномалия (ЮАМА). Именно здесь поле ослаблено настолько, что заряжённые частицы могут проникать ближе к поверхности.

И это не просто любопытный факт — в этом месте космическое излучение способно нарушить работу спутников и вывести из строя их системы.

Аномалия становится всё тревожнее

Последние исследования показали: ЮАМА не просто расширяется на запад, но и "распадается" на две зоны с минимальной напряжённостью. Ученые сравнивают поведение этой области с живым организмом, изменяющим форму и поведение под воздействием внутренних процессов.

"Несмотря на то что ЮАМА расширяется медленно, она также претерпевает некоторые изменения в морфологии, поэтому важно продолжать наблюдения за ней", — подчёркивают исследователи.

Почему магнитное поле нестабильно

Земля — это не идеальный магнит. Из-за наклона оси магнитного диполя и движения потоков расплавленного металла внутри ядра поле не остаётся постоянным. Оно колеблется, деформируется — отсюда и возникают аномалии, такие как ЮАМА.

Что это значит для спутников

На высоте около 4000 км от Земли находится радиационный пояс Ван Аллена, где скапливаются солнечные частицы. В обычных условиях они удерживаются магнитным полем. Но в зоне ЮАМА, особенно во время магнитных бурь, защита ослабевает. Частицы могут проникнуть глубже — и нанести вред спутниковым системам.

Неудивительно, что операторы часто отключают оборудование на время прохождения спутников через опасную зону. Одна ошибка — и вся миссия под угрозой.

Взгляд вглубь планеты

Наблюдения за ЮАМА не только помогают защищать спутники, но и дают ключ к разгадке процессов, происходящих глубоко под поверхностью. Инженеры и учёные стремятся создать надёжные методы защиты от заряжённых частиц — и параллельно заглядывают в самое сердце нашей планеты.

Уточнения

Магни́тное по́ле - поле, действующее на движущиеся электрические заряды и на тела, обладающие магнитным моментом, независимо от состояния их движения; магнитная составляющая электромагнитного поля.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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