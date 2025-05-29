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Тайна спасения пчел: что нужно посадить в городе, чтобы спасти пчел и улучшить урожай

2:03
Наука

Ученые из Королевских ботанических садов Кью приступили к уникальному исследованию, цель которого — спасти пчел Великобритании. Популяция этих жизненно важных опылителей стремительно сокращается из-за потери среды обитания, изменения климата и использования пестицидов.

Пчела
Фото: flickr.com by Forest Wander, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Пчела

При этом комплексных исследований, которые помогли бы понять причины и найти решения, явно не хватает.

"Почти 90% цветущих растений зависят от опылителей, но за последние 20 лет количество летающих насекомых в стране упало примерно на 60%. Это приводит к снижению урожайности и нарушению экосистемы", — рассказывает руководитель проекта по изучению опыления, доктор Джанин Гриффитс-Ли.

Для нового этапа исследования ученые установили в саду Уэйкхерст в Сассексе усовершенствованные биоакустические датчики на разные виды деревьев — от конского каштана до липы и других, как местных, так и завезенных.

Эти датчики улавливают жужжание крыльев пчел и помогают составлять тепловые карты их предпочтений.

Кроме того, специалисты собирают ДНК из пыльцы, чтобы определить, какие растения насекомые предпочитают.

Эта информация позволит ландшафтным архитекторам и градостроителям выбирать подходящие деревья для городских пространств, что поможет увеличить численность пчел.

Директор Уэйкхерста Сьюзан Рейкс называет проект "живой лабораторией", направленной на поиск природных решений борьбы с последствиями изменения климата и утраты биоразнообразия.

"Мы сталкиваемся с двумя глобальными кризисами — исчезновением видов и изменением климата. Нам важно понять, какие растения из более теплых регионов смогут помочь опылителям в будущем, если местные растения страдают, нужно искать новые источники пищи для пчел, чтобы сохранить экологический баланс" — говорит она.

Уточнения

Опыле́ние — этап полового размножения семенных растений, процесс переноса пыльцы с пыльника на рыльце пестика (у покрытосеменных) или на семяпочку (у голосеменных). Опыление чаще всего происходит при помощи животных или ветра. Около 80 % цветковых растений зависит от биотического опыления.

Короле́вские ботани́ческие сады́ Кью (англ. Royal Botanic Gardens, Kew), — комплекс ботанических садов и оранжерей площадью 132 гектара в юго-западной части Лондона между Ричмондом и Кью, исторический парковый ландшафт XVIII—XX веков. Сады созданы в 1759 году, в 2009 году отмечалось 250-летие со дня их основания.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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