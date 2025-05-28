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Закопали вход и ушли под землю: древний народ не захотел жить с людьми

2:31
Наука

Могли ли целые народы исчезнуть с лица земли, не оставив ничего — ни письменности, ни языка, ни даже памяти? Удивительно, но два древнейших финно-угорских племени, когда-то населявшие обширные земли современной России, — чудь и меря — будто растворились во времени.

Древний храм в Перу
Фото: Arkeonews by Министерство культуры Перу, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Древний храм в Перу

Загадочная чудь: эльфы русских лесов

Чудь — это не просто народ, а настоящий миф. Считалось, что они владели магией, отвергли христианство и однажды ушли под землю, замуровав свои пещеры. По легенде, они до сих пор охраняют клады, но открыть их можно только с помощью древних заклинаний. Каких — никто не знает, ведь у чуди не было письменности.

Некоторые археологи уверены: чудь — это собирательное имя нескольких финно-угорских племён (водь, весь, сумь, ижора и др.), которые со временем растворились среди славян. Но есть и более волнующие версии: в Приуралье до сих пор слышны "голоса из-под земли", а Николай Рерих верил, что чудь ещё вернётся и принесёт миру великую науку.

Их описывают как низкорослых мастеров-ремесленников, почти как сказочных гномов. Они славились кузнечным делом, ездили на собаках и даже якобы пасли "земляных оленей" — зверей, похожих на мини-мамонтов.

Меря: народ, имя которого значит "человек"

Если чудь — это легенда, то меря — почти загадка. Даже их имя переводится просто как "человек". Следов осталось катастрофически мало: ни письменности, ни архитектуры. Только священные камни, предания и топонимы на карте России — Москва, Кострома, Галич.

Культ мери был тесно связан с природой. Самый известный артефакт — синий камень на берегу Плещеева озера. После дождя он мистическим образом синеет, и сегодня его почитают как священный.

У мери был культ огня и воды — умерших сжигали на кострах у озёр. Последние упоминания о народе датируются XII веком. После — тишина.

Исчезли или стали частью нас

Скорее всего, и чудь, и меря были поглощены более многочисленными и организованными славянскими племенами. Вместе с языком исчезла и их культура. Но остались названия, сказания, образы. И, возможно, в наших лицах — частичка их ДНК.

Уточнения

Археоло́гия (др.-греч. ἀρχαῖος «древний» + λόγος «слово, учение») — историческая дисциплина, изучающая прошлое человечества по вещественным источникам.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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