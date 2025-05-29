Невероятная находка в пещерах Индии: огромный синий краб, которого не видели 150 лет

В пещере на территории Индии исследователи нашли огромного краба синего окраса.
Как сообщается в научном исследовании, опубликованном в журнале Journal of Threatened Taxa, это первый случай обнаружения данного вида в этом регионе за последние полтора века.
Изучая небольшую пещеру на острове Кар-Никобар, самом северном в Никобарском архипелаге, расположенном у восточного побережья Индийского субконтинента, ученые наткнулись на краба с сине-серым панцирем, спрятавшегося в расщелине. Об этом сообщает Miami Herald.
Обнаруженный экземпляр оказался кокосовым крабом, самым крупным наземным членистоногим в мире. Эти крабы могут достигать 90 см в длину и весить до 5 кг. Найденный самец был относительно небольшим — около 13 см в длину и весом 1,2 кг.
Кокосовые крабы, получившие свое название за способность раскалывать кокосы мощными клешнями, распространены в Индо-Тихоокеанском регионе, однако их популяция сокращается из-за разрушения среды обитания и человеческой деятельности.
После цунами 2004 года, которое нанесло ущерб экосистемам Андаманских и Никобарских островов, ученые исследовали регион для оценки выживших видов. Ранее кокосовые крабы не были обнаружены на Кар-Никобаре.
Предполагается, что данный экземпляр привлекло скопление кокосов и мусора, который, как отмечают ученые, может представлять опасность для крабов. Из-за ночного образа жизни и малоизученных привычек, обнаружение кокосовых крабов затруднено. По мнению исследователей, случайные наблюдения за такими редкими и неуловимыми видами важны для получения информации об их поведении и предпочтениях в среде обитания.
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