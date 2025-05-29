Сибирская саламандра: как морозы до -55°C превращают её в чудо природы

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В суровых условиях сибирской зимы происходит феномен, который бросает вызов привычным представлениям о биологии и криогенике.

Фото: commons.wikimedia.org by Helen Filatova, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Заиндевевшее окно

Здесь, где температура опускается до невероятных значений, выживает небольшое, но поразительное существо — сибирская саламандра.

Сибирская саламандра — не просто амфибия. Она способна выдерживать морозы до -55°C, демонстрируя исключительную устойчивость к холоду, что вызывает восхищение у ученых. Но в чем секрет такой живучести? Почему она не погибает там, где большинство организмов не выживает?

Ключ к её выживанию кроется в особом биологическом процессе. Тело саламандры вырабатывает глицерин — природный "антифриз", препятствующий образованию смертоносных кристаллов льда в клетках. Благодаря этому она сохраняет целостность тканей и может впадать в состояние, близкое к анабиозу, пишет farmitoo.

Это позволяет саламандре буквально замерзать и спустя время возвращаться к жизни, как будто ничего не произошло.

Эта уникальная способность выживать в замороженном состоянии может сыграть ключевую роль в развитии медицины. Ученые надеются использовать знания о саламандре для совершенствования методов хранения органов для трансплантации и создания технологий криосна человека.

Группы биологов и медиков активно изучают этот феномен, стремясь воспроизвести природный механизм саламандры в лабораторных условиях. Их цель — использовать этот процесс для улучшения способов биологического сохранения в медицине.

Способности сибирской саламандры — это не только предмет современных научных исследований, но и ключ к пониманию, как виды выживали в ледниковые периоды. Эти знания могут помочь человечеству адаптироваться к изменениям климата в будущем.

Сибирская саламандра — крошечный амфибий, который преподаёт нам важный урок: даже в самых экстремальных условиях возможно выживание, если природа снабдила тебя нужными механизмами.

Исследования продолжаются, и вполне возможно, что эта удивительная амфибия ещё не раз удивит науку новыми открытиями на стыке биологии и будущих медицинских технологий.

Уточнения

Криоге́ника (от слов греч. κρύος «холод, мороз» + γένος «род, происхождение») — раздел физики низких температур, изучающий закономерности изменения свойств различных веществ в условиях крайне низких («криогенных») температур.

