Смартфон или кнопочный? Почему многие предпочитают старые версии

2:00 Your browser does not support the audio element. Наука

Несмотря на широкое проникновение смартфонов в нашу жизнь, значительная часть населения по-прежнему выбирает классические кнопочные телефоны. Мотивы такого выбора вполне ясны: простота использования, надежность и защищенность.

Фото: commons.wikimedia.org by Martin Seyer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Мобильный телефон

Согласно информации от рыночных аналитиков, цена качественного смартфона начинается примерно от 15-20 тысяч рублей. В то же время, обычные мобильные телефоны обходятся гораздо дешевле, при этом обеспечивая базовый функционал, которого часто вполне достаточно для повседневных нужд, пишет "Царьград".

Специалисты выделяют несколько ключевых достоинств традиционных мобильных устройств:

Прочность: в старых моделях экраны изготавливались из пластика, что делало их более устойчивыми к повреждениям. Современные смартфоны, напротив, оборудованы стеклянными экранами, которые легко разбиваются при падении.

Защищенность: устаревшие телефоны практически невосприимчивы к киберугрозам и вредоносному ПО, так как не имеют возможности подключения к сети интернет и установки приложений из сторонних источников.

Интуитивность: интерфейс простых телефонов понятен пользователям всех возрастов, включая пожилых людей, которым может быть сложно разобраться в сложном меню и многочисленных настройках смартфонов.

В дополнение к этому, ученые обращают внимание на отрицательное воздействие чрезмерного использования смартфонов на ментальное здоровье. Постоянный мониторинг новостей и социальных сетей приводит к переутомлению глаз и ухудшению концентрации.

Впрочем, аналитики единодушны во мнении, что полный отказ от смартфонов маловероятен. Они остаются важным средством общения, обучения и развлечения. Окончательный выбор устройства в большей степени определяется индивидуальными потребностями и стилем жизни каждого человека.

Уточнения

Монито́ринг — система постоянного наблюдения за явлениями и процессами, проходящими в окружающей среде и обществе.

