Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Необычные растения на вашей кухне: секреты выращивания съедобных цветов на огороде и в саду
Включил кондиционер — а будто открыл мусорное ведро: причина совсем рядом
Неочевидная опасность: как обрезка сухих веток предотвратит бедствие на участке
Забудьте про осушители — эти зелёные помощники борются с плесенью в доме не хуже
Сладкая тайна Левого берега Сены: как новый бутик в Париже изменит ваше представление о десертах
Ожирение уходит, мышцы растут: в клетках нашли молекулу, которая всё решает
Считаем до семи: продукты, которые не стоит хранить в пластиковых контейнерах
Такие долги не прощаются: сокрытие информации стало катастрофой для должника
Эти ошибки в уходе делают ваши волосы сухими — и вы об этом не догадываетесь

Смартфон или кнопочный? Почему многие предпочитают старые версии

2:00
Наука

Несмотря на широкое проникновение смартфонов в нашу жизнь, значительная часть населения по-прежнему выбирает классические кнопочные телефоны. Мотивы такого выбора вполне ясны: простота использования, надежность и защищенность.

Мобильный телефон
Фото: commons.wikimedia.org by Martin Seyer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Мобильный телефон

Согласно информации от рыночных аналитиков, цена качественного смартфона начинается примерно от 15-20 тысяч рублей. В то же время, обычные мобильные телефоны обходятся гораздо дешевле, при этом обеспечивая базовый функционал, которого часто вполне достаточно для повседневных нужд, пишет "Царьград".

Специалисты выделяют несколько ключевых достоинств традиционных мобильных устройств:

Прочность: в старых моделях экраны изготавливались из пластика, что делало их более устойчивыми к повреждениям. Современные смартфоны, напротив, оборудованы стеклянными экранами, которые легко разбиваются при падении.

Защищенность: устаревшие телефоны практически невосприимчивы к киберугрозам и вредоносному ПО, так как не имеют возможности подключения к сети интернет и установки приложений из сторонних источников.

Интуитивность: интерфейс простых телефонов понятен пользователям всех возрастов, включая пожилых людей, которым может быть сложно разобраться в сложном меню и многочисленных настройках смартфонов.

В дополнение к этому, ученые обращают внимание на отрицательное воздействие чрезмерного использования смартфонов на ментальное здоровье. Постоянный мониторинг новостей и социальных сетей приводит к переутомлению глаз и ухудшению концентрации.

Впрочем, аналитики единодушны во мнении, что полный отказ от смартфонов маловероятен. Они остаются важным средством общения, обучения и развлечения. Окончательный выбор устройства в большей степени определяется индивидуальными потребностями и стилем жизни каждого человека.

Уточнения

Монито́ринг — система постоянного наблюдения за явлениями и процессами, проходящими в окружающей среде и обществе.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Бизнес-класс по цене эконома — всё решает одна просьба на регистрации
Туризм
Бизнес-класс по цене эконома — всё решает одна просьба на регистрации Аудио 
Лучше, чем 10 000 шагов: как японцы превращают обычную прогулку в жиросжигающую тренировку
Новости спорта
Лучше, чем 10 000 шагов: как японцы превращают обычную прогулку в жиросжигающую тренировку Аудио 
Черный, мы с тобой прощаемся: новый цвет, который захватит моду 2025 года
Красота и стиль
Черный, мы с тобой прощаемся: новый цвет, который захватит моду 2025 года Аудио 
Популярное
Даже современные технологии не смогли бы создать это — а оно пролежало в земле миллионы лет

На глубине, где не должно быть ничего рукотворного, найден технологичный объект. Его возраст — сотни миллионов лет. Кто его оставил?

Даже современные технологии не смогли бы создать это — а оно пролежало в земле миллионы лет
Кнопка, которая заливает больше топлива за те же деньги: ищите её на колонке
Кнопка, которая заливает больше топлива за те же деньги: ищите её на колонке
Черный, мы с тобой прощаемся: новый цвет, который захватит моду 2025 года
Раскол Земли: под Африкой обнаружен гигантский плюм — и это меняет всё
Путин принял в Кремле противника хуситов накануне переговоров по Украине в Стамбуле Любовь Степушова Европа у края ада: заявление Мерца усилило угрозу прямой конфронтации с Россией Дмитрий Плотников Победа на горизонте. Озвучим промежуточные итоги СВО Виктор Пахомов
Как избавиться от луковой мухи раз и навсегда — экологичные методы о которых вы еще не слышали
Скромные, но крепкие: эти машины не разочаруют через 10 лет
Вредители вылетят пробкой: Поплавская ёрничает над артистами, вернувшимися в Россию ради денег
Вредители вылетят пробкой: Поплавская ёрничает над артистами, вернувшимися в Россию ради денег
Последние материалы
Мартин Скорсезе и Леонардо Ди Каприо вместе снимают криминальный триллер
Необычные кошки с разными глазами: что стоит за этим удивительным феноменом
Сбросила 95 кг — и перестала ходить: как операция мечты превратилась в кошмар
Когда ленивцы были гигантами: как глобальное потепление уменьшило этих удивительных животных
Пьяный секрет для яблонь: как пиво укрепляет корни и отпугивает вредителей
Забудьте про отбеливатель: как вернуть белизну шторам за одну ночь
Худеть, не голодая: что объединяет авокадо, воду и тайну утренней легкости
Семена из супермаркета: как вырастить качественный перец и не прогадать
Налог на безопасность: водители из спокойных регионов заплатят меньше за ОСАГО
Не шумит, не дёргается — но именно так ломаются самые надёжные моторы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.