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Космический провал SpaceX: что пошло не так на девятом запуске Starship

1:27
Наука

Согласно трансляции NASA, девятый по счету пуск ракеты Starship, разработанной американской компанией SpaceX, завершился провалом.

Ракета Starship
Фото: SpaceX is licensed under Free More info
Ракета Starship

После успешного отрыва от земли и достижения суборбитальной траектории, космический корабль спустя тридцать минут начал бесконтрольно вращаться и лишился разгонного блока, пишет "Царьград".

Впоследствии произошло стремительное и незапланированное разрушение Starship. В настоящее время эксперты анализируют собранную информацию и продолжают подготовку к следующей попытке запуска, о чем сообщила компания SpaceX в своем аккаунте в социальной сети X.

Илон Маск, руководитель SpaceX, объяснил, что причиной потери давления в главном баке Starship во время его полета по инерции и возвращения в атмосферу стали утечки. Несмотря на это, Маск подчеркнул, что штатное выключение двигателя является ощутимым шагом вперед. Он также заявил о планах компании продолжать запуски Starship, при этом следующие три планируется осуществлять с большей частотой, примерно раз в 3-4 недели.

В планах SpaceX к концу 2026 года отправить на Марс Starship, оснащенный роботом Optimus, а в случае успеха этой миссии — осуществить запуск пилотируемого корабля к 2029 году.

Уточнения

Траекто́рия материа́льной то́чки — линия в пространстве, являющаяся множеством геометрических точек, где можно найти материальную точку, в физической задаче. Вид траектории свободной материальной точки зависит от действующих на точку сил, начальных условий движения и от выбора системы отсчёта, а несвободной — также от наложенных связей.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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