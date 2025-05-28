Спутники Starlink находятся под ударом: какой эффект от солнечного максимума

Солнечные вспышки оказывают негативное влияние на продолжительность функционирования спутников, вращающихся вокруг Земли, в особенности это касается крупных спутниковых систем, подобных Starlink от SpaceX.
Этот факт вызывает двоякое отношение, сочетая в себе как потенциальные преимущества, так и опасения.
Активность Солнца подвержена 11-летнему циклу, и достигает своей наивысшей точки в период солнечного максимума, который в последний раз фиксировался в конце 2024 года. Во время этих периодов повышенный уровень солнечной энергии провоцирует геомагнитные бури.
Эти бури, в свою очередь, приводят к нагреву атмосферы Земли, её расширению и, как следствие, увеличению силы притяжения, воздействующей на спутники, пишет newscientist.
Ста̀рли́нк (англ. Starlink, от англ. star — «звезда» и англ. link — «соединение, связь») — глобальная, планетарная система искусственных спутников, разворачиваемая компанией SpaceX для обеспечения доступа к высокоскоростному широкополосному спутниковому интернету в местах, где он был ненадёжным, дорогим или полностью недоступным (в перспективе выход в сеть будет возможен из любой точки на поверхности земного шара).
На каждой заправке есть скрытая функция, о которой знают единицы. Она помогает лить бензин точнее, терять меньше — и экономить на каждом литре.