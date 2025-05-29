Раскрываем карты: авиакомпании обязаны предоставить это при задержке рейса — подробная инструкция от Росавиации

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Росавиация напомнила пассажирам о праве на дополнительные услуги в случае задержки рейса.

Фото: Wikimedia Commons by Vikiçizer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ аэропорт, зал ожидания

Согласно федеральным авиационным правилам (ФАП-82), авиакомпании обязаны предоставить пассажирам ряд условий для комфортного ожидания в аэропорту.

К примеру, если задержка рейса составляет два часа и более, пассажиры имеют право на два телефонных звонка или сообщения по электронной почте. Также при задержке на два и более часов должны быть предоставлены прохладительные напитки.

Для пассажиров с детьми до семи лет также предусмотрен доступ в комнату матери и ребёнка, где можно отдохнуть и привести малыша в порядок. Если время задержки превышает четыре часа, авиакомпания обязана обеспечить пассажиров горячим питанием. Это позволяет минимизировать неудобства и сделать ожидание более комфортным.

Кроме того, при задержке рейса более восьми часов в дневное время и более шести часов ночью пассажирам обязаны предоставить место в гостинице для отдыха. Это правило помогает справиться с усталостью, если длительное ожидание невозможно избежать.

Не менее важным правом является бесплатное хранение багажа. Пассажиры могут не беспокоиться о своём имуществе, если задержка затянулась. Росавиация подчёркивает, что все эти услуги должны быть предоставлены в соответствии с нормативами и условиями, установленными для обеспечения прав пассажиров в экстремальных ситуациях.

Эти меры направлены на то, чтобы сделать пребывание в аэропорту более комфортным в случае длительных задержек рейсов, а также обеспечить минимизацию неудобств для пассажиров, попавших в сложную ситуацию.

Уточнения

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере воздушного транспорта (гражданской авиации), использования воздушного пространства Российской Федерации, аэронавигационного обслуживания пользователей воздушного пространства Российской Федерации и авиационно-космического поиска и спасания, функции по оказанию государственных услуг в области транспортной безопасности в этой сфере, а также государственной регистрации прав на воздушные суда и сделок с ними, находящийся в ведении Министерства транспорта Российской Федерации.

