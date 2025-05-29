Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кабачки не растут: 7 неожиданных факторов, которые мешают им плодоносить
Пушистый спутник или тревожный сигнал? Что значит кошачье преследование
Секреты выживания сада в жаркие дни: как растить растения, которые не требуют воды
Пельмени по ГОСТу: почему их вкус помнят до сих пор
Невероятно вкусно и полезно: секреты приготовления овсяного печенья с имбирем
Тайна спасения пчел: что нужно посадить в городе, чтобы спасти пчел и улучшить урожай
Холодные дни – горячие тренировки: пасмурная погода поможет в достижении фитнес-целей
Необычный кремль Рязани: чем он отличается от обычных крепостей
Рекордная волна на рынке жилья: что стоит за ростом альтернативных сделок

Раскрываем карты: авиакомпании обязаны предоставить это при задержке рейса — подробная инструкция от Росавиации

1:49
Наука

Росавиация напомнила пассажирам о праве на дополнительные услуги в случае задержки рейса.

аэропорт, зал ожидания
Фото: Wikimedia Commons by Vikiçizer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
аэропорт, зал ожидания

Согласно федеральным авиационным правилам (ФАП-82), авиакомпании обязаны предоставить пассажирам ряд условий для комфортного ожидания в аэропорту.

К примеру, если задержка рейса составляет два часа и более, пассажиры имеют право на два телефонных звонка или сообщения по электронной почте. Также при задержке на два и более часов должны быть предоставлены прохладительные напитки.

Для пассажиров с детьми до семи лет также предусмотрен доступ в комнату матери и ребёнка, где можно отдохнуть и привести малыша в порядок. Если время задержки превышает четыре часа, авиакомпания обязана обеспечить пассажиров горячим питанием. Это позволяет минимизировать неудобства и сделать ожидание более комфортным.

Кроме того, при задержке рейса более восьми часов в дневное время и более шести часов ночью пассажирам обязаны предоставить место в гостинице для отдыха. Это правило помогает справиться с усталостью, если длительное ожидание невозможно избежать.

Не менее важным правом является бесплатное хранение багажа. Пассажиры могут не беспокоиться о своём имуществе, если задержка затянулась. Росавиация подчёркивает, что все эти услуги должны быть предоставлены в соответствии с нормативами и условиями, установленными для обеспечения прав пассажиров в экстремальных ситуациях.

Эти меры направлены на то, чтобы сделать пребывание в аэропорту более комфортным в случае длительных задержек рейсов, а также обеспечить минимизацию неудобств для пассажиров, попавших в сложную ситуацию.

Уточнения

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере воздушного транспорта (гражданской авиации), использования воздушного пространства Российской Федерации, аэронавигационного обслуживания пользователей воздушного пространства Российской Федерации и авиационно-космического поиска и спасания, функции по оказанию государственных услуг в области транспортной безопасности в этой сфере, а также государственной регистрации прав на воздушные суда и сделок с ними, находящийся в ведении Министерства транспорта Российской Федерации.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Сейчас читают
Даже современные технологии не смогли бы создать это — а оно пролежало в земле миллионы лет
Наука и техника
Даже современные технологии не смогли бы создать это — а оно пролежало в земле миллионы лет Аудио 
Скромные, но крепкие: эти машины не разочаруют через 10 лет
Авто
Скромные, но крепкие: эти машины не разочаруют через 10 лет Аудио 
Популярное
Кнопка, которая заливает больше топлива за те же деньги: ищите её на колонке

На каждой заправке есть скрытая функция, о которой знают единицы. Она помогает лить бензин точнее, терять меньше — и экономить на каждом литре.

Кнопка, которая заливает больше топлива за те же деньги: ищите её на колонке
Даже современные технологии не смогли бы создать это — а оно пролежало в земле миллионы лет
Даже современные технологии не смогли бы создать это — а оно пролежало в земле миллионы лет
Черный, мы с тобой прощаемся: новый цвет, который захватит моду 2025 года
Раскол Земли: под Африкой обнаружен гигантский плюм — и это меняет всё
Путин принял в Кремле противника хуситов накануне переговоров по Украине в Стамбуле Любовь Степушова Европа у края ада: заявление Мерца усилило угрозу прямой конфронтации с Россией Дмитрий Плотников Победа на горизонте. Озвучим промежуточные итоги СВО Виктор Пахомов
Как избавиться от луковой мухи раз и навсегда — экологичные методы о которых вы еще не слышали
Скромные, но крепкие: эти машины не разочаруют через 10 лет
Закопали вход и ушли под землю: древний народ не захотел жить с людьми
Закопали вход и ушли под землю: древний народ не захотел жить с людьми
Последние материалы
Не просто украшение: как камни помогают сохранить влагу и продлить вегетационный период
Секрет здоровья для людей старше 70 лет: сколько шагов на самом деле нужно в этом возрасте
Раскрываем карты: авиакомпании обязаны предоставить это при задержке рейса — подробная инструкция от Росавиации
Принёс свой отрезанный палец — врачи отправили обратно: фиаско в Симферополе
Как защитить деревья от гусениц: откройте 3 натуральных способа
Не повторяйте этих ошибок: как правильно готовить яйца, чтобы максимально сохранить питательные вещества
Не упустите момент: эти популярные кроссоверы подешевели в 2025 году
Воздушная ловушка: как невидимый кокон духов мешает вам дышать
Это комнатное растение пахнет лучше любого освежителя: ваш дом наполнится волшебным ароматом
Почему опоссумы и утконосы светятся в ультрафиолете: тайны природы, о которых мало кто знает
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.