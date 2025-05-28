Прямо из недр земли: как кислоты вулкана угрожают водоёмам Камчатки

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Сотрудники лабораторий геохимии углерода и методов исследования ГЕОХИ РАН провели эксперименты по выщелачиванию основных и микроэлементов из лавы и шлака вулкана Толбачик.

Фото: Wikimedia Commons by ErwinMeier is licensed under Public domain вулкан

Они выяснили, что под воздействием органических кислот происходит вымывание опасных металлов, таких как железо, марганец, медь, алюминий и кобальт, в водоемы.

Для имитации природных условий ученые использовали растворы щавелевой и уксусной кислот, выделяемые лишайниками и мхами, которые растут в этом регионе. Лишайники, как известно, первые организмы, осваивающие лавовые поля, и благодаря своему метаболизму они взаимодействуют с минералами, способствуя образованию оксалатов.

Эксперименты показали, что микроэлементы мобилизуются при разрушении породообразующих минералов. Например, в растворе щавелевой кислоты гидроксиды железа и марганца превращаются в растворимые формы, что увеличивает их концентрацию в воде.

Содержание меди в растворе увеличивалось в 133 раза, железа — в 304, а алюминия — в 526 раз по сравнению с обычной водой. Особенно настораживает рост концентрации кобальта, который превышал допустимые нормы в 2,5 раза. Это может угрожать воспроизводству рыб и устойчивости экосистем рек Камчатки, пишет Fishnews.

Уточнения

Оксала́ты — соли и эфиры щавелевой кислоты. Соли содержат в своём составе дианион (оксалат) C 2 O 4 2− или (COO) 2 2−, образующийся при двойном депротонировании щавелевой кислоты.



