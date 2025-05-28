Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Хотите, чтобы гладиолусы радовали до осени? Вот что вам нужно делать
Пенсионные баллы растут даже без официального трудоустройства — вот какие случаи идут в зачёт
Холодный суп, горячий эффект: ешь и смотри, как тают лишние сантиметры
Перелёт не станет мучением: что надеть, выпить и съесть в небе
Больше мощности, больше километров и меньше букв — новый Toyota bZ готов удивлять
Овечкин и пиво на стадионах: как чемпион может изменить отношение к алкоголю у фанатов и чиновников
Питомец ведёт себя странно: это не капризы, а сигнал, который вы не замечаете
Лавровый лист на кухне: опасности, о которых не говорят даже опытные хозяйки
Lada готовит SUV-сюрприз: внешность и салон покажут уже 18 июня

Прямо из недр земли: как кислоты вулкана угрожают водоёмам Камчатки

1:32
Наука

Сотрудники лабораторий геохимии углерода и методов исследования ГЕОХИ РАН провели эксперименты по выщелачиванию основных и микроэлементов из лавы и шлака вулкана Толбачик.

вулкан
Фото: Wikimedia Commons by ErwinMeier is licensed under Public domain
вулкан

Они выяснили, что под воздействием органических кислот происходит вымывание опасных металлов, таких как железо, марганец, медь, алюминий и кобальт, в водоемы.

Для имитации природных условий ученые использовали растворы щавелевой и уксусной кислот, выделяемые лишайниками и мхами, которые растут в этом регионе. Лишайники, как известно, первые организмы, осваивающие лавовые поля, и благодаря своему метаболизму они взаимодействуют с минералами, способствуя образованию оксалатов.

Эксперименты показали, что микроэлементы мобилизуются при разрушении породообразующих минералов. Например, в растворе щавелевой кислоты гидроксиды железа и марганца превращаются в растворимые формы, что увеличивает их концентрацию в воде.

Содержание меди в растворе увеличивалось в 133 раза, железа — в 304, а алюминия — в 526 раз по сравнению с обычной водой. Особенно настораживает рост концентрации кобальта, который превышал допустимые нормы в 2,5 раза. Это может угрожать воспроизводству рыб и устойчивости экосистем рек Камчатки, пишет Fishnews.

Уточнения

Оксала́ты — соли и эфиры щавелевой кислоты. Соли содержат в своём составе дианион (оксалат) C2O42− или (COO)22−, образующийся при двойном депротонировании щавелевой кислоты.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Бизнес-класс по цене эконома — всё решает одна просьба на регистрации
Туризм
Бизнес-класс по цене эконома — всё решает одна просьба на регистрации Аудио 
Впервые за 35 лет не вышел на сцену: в Сети призывают молиться за Киркорова
Российский шоу-бизнес
Впервые за 35 лет не вышел на сцену: в Сети призывают молиться за Киркорова Аудио 
Последнее евро для Украины: Европа приготовила для Киева кровавый сюрприз
Мир. Новости мира
Последнее евро для Украины: Европа приготовила для Киева кровавый сюрприз Аудио 
Популярное
Кнопка, которая заливает больше топлива за те же деньги: ищите её на колонке

На каждой заправке есть скрытая функция, о которой знают единицы. Она помогает лить бензин точнее, терять меньше — и экономить на каждом литре.

Кнопка, которая заливает больше топлива за те же деньги: ищите её на колонке
Даже современные технологии не смогли бы создать это — а оно пролежало в земле миллионы лет
Даже современные технологии не смогли бы создать это — а оно пролежало в земле миллионы лет
Черный, мы с тобой прощаемся: новый цвет, который захватит моду 2025 года
Как избавиться от луковой мухи раз и навсегда — экологичные методы о которых вы еще не слышали
Путин принял в Кремле противника хуситов накануне переговоров по Украине в Стамбуле Любовь Степушова Европа у края ада: заявление Мерца усилило угрозу прямой конфронтации с Россией Дмитрий Плотников Победа на горизонте. Озвучим промежуточные итоги СВО Виктор Пахомов
Раскол Земли: под Африкой обнаружен гигантский плюм — и это меняет всё
Скромные, но крепкие: эти машины не разочаруют через 10 лет
Вредители вылетят пробкой: Поплавская ёрничает над артистами, вернувшимися в Россию ради денег
Вредители вылетят пробкой: Поплавская ёрничает над артистами, вернувшимися в Россию ради денег
Последние материалы
Питомец ведёт себя странно: это не капризы, а сигнал, который вы не замечаете
Лавровый лист на кухне: опасности, о которых не говорят даже опытные хозяйки
Прямо из недр земли: как кислоты вулкана угрожают водоёмам Камчатки
Lada готовит SUV-сюрприз: внешность и салон покажут уже 18 июня
Где в Татарстане можно оздоровиться и не разориться — лучший выбор этого лета
Кто виноват в отсутствии плодов на вашем лимонном дереве
Идеальная летняя косметичка: 8 средств, которые точно пригодятся в уходе за кожей и волосами
Полная чушь: директор Киркорова ответила на вопросы о причинах госпитализации певца
29 мая: День миротворцев ООН, военных автомобилистов и ветеранов-таможенников
Йога, которая спасает суставы: как снять боль и вернуть гибкость после 65 лет
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.