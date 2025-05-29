В Чикаго показали археоптерикса, который сохранил мягкие ткани: почему эта находка важнее, чем кажется

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Археоптерикс, знаменитый "переходный вид" между динозаврами и птицами, вновь оказался в центре научного внимания.

Фото: commons.wikimedia by James L. Amos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ археоптерикс

Одна из древнейших птиц на планете, археоптерикс подтверждает теорию эволюции Дарвина, соединяя черты рептилий и птиц. В 2024 году в Филдовском музее Чикаго была представлена одна из лучших находок — удивительно хорошо сохранившаяся окаменелость с мягкими тканями и мельчайшими деталями скелета.

Она была обнаружена в известняковых отложениях недалеко от Зольнхофена в Германии — месте, где ранее находили и другие образцы этого древнего существа.

Подготовка экспоната длилась более года. Учёные использовали новейшие технологии, включая компьютерную томографию и ультрафиолетовый свет, чтобы выявить скрытые фрагменты мягких тканей. Благодаря этим методам стало возможным изучить кости неба и особенности черепа археоптерикса, что дало новое понимание о развитии черепного кинезиса у птиц.

Особое внимание учёных привлекли перья. Недавние находки подтвердили, что археоптерикс действительно мог летать — во всяком случае, планировать на короткие расстояния.

Длинные перья на плечах и хорошо развитые крылья говорят о его адаптации к полёту, хотя структура тела также позволяла ему лазать по деревьям и бегать по земле.

Интересно, что в процессе эволюции современным птицам пришлось решать анатомические задачи иначе: они укоротили предплечья и развили нижние ряды перьев, чтобы устранить зазор между телом и крылом.

Чикагский археоптерикс стал объектом новых исследований. Учёные из Чикагского университета уже приступили к более детальному изучению образца. Он может не только раскрыть подробности о жизни древних птиц, но и пролить свет на ключевые этапы эволюции полёта.

Эти открытия помогают взглянуть на развитие птиц с новой стороны — как на сложный и многократный путь, а не линейную трансформацию от динозавра к голубю.

Уточнения

Археопте́рикс (лат. Archaeopteryx, от греч. ἀρχαῖος — древний, πτέρυξ — крыло) — вымершее позвоночное позднего юрского периода, величиной с ворону, занимающее по морфологии промежуточное положение между пресмыкающимися и птицами, обитавшее 150—147 млн лет назад.

