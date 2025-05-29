Заболевания исчезают до диагноза — в России нашли способ опередить болезнь на годы вперёд

Можно ли вырастить клетку вне организма и узнать, как остановить хроническую болезнь ещё до появления симптомов? В Томске теперь на этот вопрос отвечают утвердительно.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Лаборатория

В Сибирском государственном медицинском университете (СибГМУ) открыли лабораторию биологии культивируемых клеток. Она станет центром передовых исследований, где ученые буквально "смотрят в микроскоп" на причины самых распространённых болезней современности.

Что изучают в лаборатории

Главная задача новой площадки — понять, как взаимодействуют иммунная система и обмен веществ. Исследования сфокусированы на иммунометаболизме — сложной системе взаимосвязей между метаболическими процессами и иммунитетом.

"В результате исследований мы выявляем факторы нарушения такого взаимодействия. Знания о них можно использовать для диагностики и персонализированного лечения хронических заболеваний", — объясняет Ольга Воронкова, руководитель лаборатории, заведующая кафедрой биологии и генетики СибГМУ.

Какие болезни на прицеле

Наиболее интересны учёным причины развития таких серьёзных патологий, как:

Сердечно-сосудистые заболевания.

Онкология.

Хронические заболевания бронхолёгочной системы.

Нарушения в иммунометаболизме — их частый спутник. Поняв этот механизм, можно научиться предупреждать болезни ещё до их манифестации.

Как это работает

Клетки выращивают вне организма — это даёт уникальные возможности наблюдать за их поведением и реакцией на различные условия. Исследователи изучают их биохимию, физиологию, молекулярную структуру.

Лаборатория оснащена высокоточным оборудованием для:

Культивирования клеток.

Цитогенетических и молекулярно-генетических исследований.

Больше, чем просто наука

Лаборатория станет не только исследовательским, но и образовательным центром. Здесь студенты смогут:

Работать с передовыми технологиями.

Участвовать в реальных научных проектах.

Готовиться к решению задач будущего.

"Такие проекты стирают границы между образованием и наукой", — отмечает ректор СибГМУ Евгений Куликов.

Уже запущенные проекты

Исследования, которые ведутся в лаборатории, получили поддержку от Российского научного фонда и Администрации Томской области. Среди них:

Изучение влияния метаболического синдрома на бронхолегочную систему.

Анализ механизмов клещевых инфекций.

Прорыв в медицине начинается здесь

Открытие лаборатории — это не просто научный успех. Это вклад в развитие персонализированной медицины, где лечение подбирается под каждого конкретного пациента.

Уточнения

Кле́тка (лат. cellula, греч. κύτος) — структурно-функциональная элементарная единица строения и жизнедеятельности всех организмов (кроме вирусов, о которых нередко говорят как о неклеточных формах жизни), обладающая собственным обменом веществ, способная к самостоятельному существованию, самовоспроизведению и развитию.

