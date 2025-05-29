Заболевания исчезают до диагноза — в России нашли способ опередить болезнь на годы вперёд

Можно ли вырастить клетку вне организма и узнать, как остановить хроническую болезнь ещё до появления симптомов? В Томске теперь на этот вопрос отвечают утвердительно.
В Сибирском государственном медицинском университете (СибГМУ) открыли лабораторию биологии культивируемых клеток. Она станет центром передовых исследований, где ученые буквально "смотрят в микроскоп" на причины самых распространённых болезней современности.
Главная задача новой площадки — понять, как взаимодействуют иммунная система и обмен веществ. Исследования сфокусированы на иммунометаболизме — сложной системе взаимосвязей между метаболическими процессами и иммунитетом.
"В результате исследований мы выявляем факторы нарушения такого взаимодействия. Знания о них можно использовать для диагностики и персонализированного лечения хронических заболеваний", — объясняет Ольга Воронкова, руководитель лаборатории, заведующая кафедрой биологии и генетики СибГМУ.
Наиболее интересны учёным причины развития таких серьёзных патологий, как:
Нарушения в иммунометаболизме — их частый спутник. Поняв этот механизм, можно научиться предупреждать болезни ещё до их манифестации.
Клетки выращивают вне организма — это даёт уникальные возможности наблюдать за их поведением и реакцией на различные условия. Исследователи изучают их биохимию, физиологию, молекулярную структуру.
Лаборатория оснащена высокоточным оборудованием для:
Лаборатория станет не только исследовательским, но и образовательным центром. Здесь студенты смогут:
"Такие проекты стирают границы между образованием и наукой", — отмечает ректор СибГМУ Евгений Куликов.
Исследования, которые ведутся в лаборатории, получили поддержку от Российского научного фонда и Администрации Томской области. Среди них:
Открытие лаборатории — это не просто научный успех. Это вклад в развитие персонализированной медицины, где лечение подбирается под каждого конкретного пациента.
Кле́тка (лат. cellula, греч. κύτος) — структурно-функциональная элементарная единица строения и жизнедеятельности всех организмов (кроме вирусов, о которых нередко говорят как о неклеточных формах жизни), обладающая собственным обменом веществ, способная к самостоятельному существованию, самовоспроизведению и развитию.
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