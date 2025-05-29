Размером меньше вируса: эти материалы спасают микросхемы от перегрева

Управлять температурой в микромире — задача не из лёгких. Но теперь у учёных Казанского федерального университета есть ответ: они разработали инновационный метод, способный измерять температуру объектов в буквальном смысле слова микроскопических размеров.
Речь идёт о люминесцентной термометрии — современном способе измерения термодинамических параметров в микросистемах. Эта технология становится всё более актуальной в таких сферах, как микроэлектроника, космическая отрасль и биомедицина.
Метод основан на свойствах специально синтезированных неорганических люминофоров на основе соединений CeF₃-YF₃-TbF₃. В их состав входят два ключевых элемента: церий (Ce³⁺) — донор энергии, и тербий (Tb³⁺) — акцептор.
"Данная методика позволяет проводить измерения температуры очень маленьких объектов в несколько микрометров, например, транзисторов и иных микроустройств в современных микросхемах, что важно для мониторинга их стабильности, а также биологических объектов, например, клеток эукариот", — рассказал старший научный сотрудник НИЛ магнитной радиоспектроскопии и квантовой электроники им. С. А. Альтшулера Института физики КФУ Максим Пудовкин.
Команда КФУ продолжит исследование, сосредоточившись на новых неорганических матрицах с другими кристаллическими свойствами. Это может раскрыть новые грани термочувствительности и расширить возможности применения метода.
С помощью люминесцентной термометрии можно:
Люминофо́р (от лат. lumen - свет и др.-греч. φορός - несущий) — специально синтезируемые и практически используемые вещества, имеющие способность к люминесценции.
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