Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Советские игрушки: от деревянных кубиков до первых электронных чудес
Они выглядели странно… пока не начали носить их все француженки
Индия без колорита: россиянка прокатилась в поезде первого класса и была разочарована
Жвачка = вред: вот 10 доказательств, которые не покажут в рекламе
Более 2 млн россиян выбрали вахту — что скрывается за этой тенденцией
Свиной язык: деликатес или опасность для здоровья? Откроем секреты!
Не все собаки воспринимают взгляд одинаково — и цена ошибки может быть высокой
Покорите мир фитнеса: 20 минут для сильных и подтянутых ног
Старые вешалки больше не мусор: 6 способов превратить их в полезные вещи

Кварки играют по-новому: открытие грозит переписать учебники физики

1:53
Наука

Учёные зафиксировали одно из самых неожиданных нарушений симметрии в микромире — открытие, которое может перевернуть понимание устройства материи и фундаментальных сил.

Темная материя
Фото: Designed by Freepik by starline, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Темная материя

Руководит прорывным экспериментом профессор Дипангкар Дутта из Университета штата Миссисипи. Его команда обнаружила, что элементарные частицы — кварки — в определённых условиях ведут себя не так, как предсказывает современная ядерная физика.

Эксперимент был проведён в Национальном ускорительном центре им. Томаса Джефферсона. Исследователи наблюдали, как электроны сталкиваются с ядрами атомов и взаимодействуют с кварками внутри них.

В результате стало очевидно: кварки не всегда следуют принципам симметрии, которые раньше считались незыблемыми. Это открытие подрывает фундаментальный принцип симметрии, лежащий в основе многих физических теорий, включая Стандартную модель.

Ранее симметрии рассматривались как основа для предсказуемости в физике: если что-то работает в одном направлении, оно должно работать и в обратном. Однако новые высокоточные измерения показали, что это не всегда так.

Частицы не разделяются и не соединяются зеркально одинаково, что требует пересмотра базовых постулатов о природе сильного взаимодействия — одной из четырёх фундаментальных сил.

Результаты исследования опубликованы в авторитетном журнале Physics Letters B. Учёные подчёркивают: новое открытие не опровергает предыдущие знания, а уточняет, где именно применимы законы симметрии, а где — необходимы корректировки.

Это поможет не только глубже понять структуру материи, но и проложить путь к новым технологиям в энергетике, медицине и вычислительной технике. Исследование уже называют шагом к будущей научной революции.

Уточнения

Кварк — бесструктурная элементарная частица и фундаментальная составляющая материи. Кварки объединяются в составные частицы, называемые адронами, наиболее стабильными из которых являются протоны и нейтроны, компоненты атомных ядер.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Сейчас читают
Последнее евро для Украины: Европа приготовила для Киева кровавый сюрприз
Мир. Новости мира
Последнее евро для Украины: Европа приготовила для Киева кровавый сюрприз Аудио 
Звезда Гарри Поттера Мириам Маргулис заявила, что умрёт в течение пяти лет
Шоу-бизнес
Звезда Гарри Поттера Мириам Маргулис заявила, что умрёт в течение пяти лет Аудио 
Юг накрыл украинские войска: ошеломительный список потерь и уничтоженной техники
Военные новости
Юг накрыл украинские войска: ошеломительный список потерь и уничтоженной техники Аудио 
Популярное
Черный, мы с тобой прощаемся: новый цвет, который захватит моду 2025 года

Черный больше не в моде. Один неожиданный оттенок занял его место и уже диктует правила на подиумах и в гардеробах — вы точно не ожидали такого.

Черный, мы с тобой прощаемся: новый цвет, который захватит моду 2025 года
Закопали вход и ушли под землю: древний народ не захотел жить с людьми
Закопали вход и ушли под землю: древний народ не захотел жить с людьми
Кнопка, которая заливает больше топлива за те же деньги: ищите её на колонке
Раскол Земли: под Африкой обнаружен гигантский плюм — и это меняет всё
Китай запустил зонд в пояс астероидов у Марса, опережая аналогичную программу Маска Любовь Степушова Это не моя война: Трамп вышел из игры — и Украина осталась одна Дмитрий Плотников Куда переехать в 2025 году: новая миграционная карта России Олег Володин
Как избавиться от луковой мухи раз и навсегда — экологичные методы о которых вы еще не слышали
Даже современные технологии не смогли бы создать это — а оно пролежало в земле миллионы лет
Скромные, но крепкие: эти машины не разочаруют через 10 лет
Скромные, но крепкие: эти машины не разочаруют через 10 лет
Последние материалы
Штормовое лето в Москве: как пережить грозы и порывистый ветер
Любовь без предрассудков: крестьянское происхождение Марты не помешало Петру I жениться на ней
Сгорела еда — не паникуй: вот что положить в сковороду, чтобы спасти ужин
Неожиданная защита от ржавчины: почему старым автомобилям нужны литые диски
Сокрытие века: Белый дом требует объяснить, кто правил США вместо Байдена
Чаепития с пылесосами и арест за уборку: странная история привычного прибора
В шаге от истории: Япония могла подписать мирное соглашение с Россией
Изволися Духу Святому и нам: как Вселенские соборы определили судьбу 2 миллиардов верующих
Эти 4 соседа делают перец сочным и урожайным — проверено в саду
Прекратите мучиться с липким тестом: ингредиент спасёт ваши руки от мучного кошмара
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.