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Фильтрует воду, тушит пожар, сохраняет тепло — в России появился материал на все случаи жизни

1:54
Наука

Как сделать воду чище, а материалы — безопаснее для жизни? Учёные из Новосибирска подошли к решению этой задачи нестандартным способом — и получили многофункциональный материал с уникальными свойствами.

Вода
Фото: pixabay.com by PublicDomainPictures, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Вода

Всё началось с графита

В основе разработки — оксид графита. Чтобы получить его с нужной структурой, исследователи из НГТУ изменили классический метод синтеза. Мелкодисперсный графит поместили в реакционную колбу и добавили пять компонентов: серную кислоту, нитрат натрия, перманганат калия, воду и в самом конце — перекись водорода.

Почему именно перекись

Как поясняют в пресс-службе Новосибирского государственного технического университета, именно перекись водорода сыграла ключевую роль в управлении свойствами будущего материала. Её добавление в последнюю очередь стало важным этапом для достижения нужного эффекта.

Универсальные свойства

Пористость материала удалось значительно увеличить благодаря особому режиму нагрева — до 350 °C при умеренной скорости. Это позволило расширить поверхность сорбента в десятки раз, сделав его максимально эффективным для фильтрации.

Но на этом функциональность не заканчивается. Вещество проявило удивительную способность вспучиваться при нагреве и формировать пену с низкой теплопроводностью. Это делает его идеальной основой для:

  • Экологичных огнезащитных покрытий.
  • Нетоксичных теплоизоляционных материалов.
  • Инновационных конструкций с функциональной защитой.

Что дальше

Исследование открывает путь к разработке новых материалов на основе графита, которые смогут работать сразу в нескольких направлениях — от фильтрации до противопожарной безопасности. И всё это — с минимальным вредом для природы.

Уточнения

Графи́т (от др.-греч. γράφω "записывать, писать") — минерал из класса самородных элементов, одна из аллотропных модификаций углерода.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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